La Pensión Bienestar está por finalizar en este 2024. En un año electoral que tuvo pagos adelantados desde el inicio del año por la veda, adultos mayores que son beneficiarios con los 6,000 pesos bimestrales, comenzaron a recibir sus pagos de manera normal desde julio, en una dispersión que correspondió al bimestre julio-agosto.

Quedan todavía dos pagos en este 2024 y las personas registradas se preguntan si ya hay fecha para que depositen los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre, el que significa el penúltimo pago antes de que termine el año. De acuerdo a pagos anteriores, aquí te presentamos tentativas fechas en las que se podría depositar ese apoyo económico.

Pensión Bienestar 2024: ¿Cuándo se deposita el pago de septiembre-octubre?

Aunque esta información la hace pública la Secretaría del Bienestar a finales del mes anterior a cuando deposita los pagos, nosotros nos basamos en pagos anteriores y en calendarios pasados para presentarte algunas fechas sugeridas en las que se podría depositar el pago correspondiente a septiembre-octubre.

Para el mes de septiembre, se estaría comenzando a depositar la dispersión de 6,000 pesos a partir del 2 de septiembre, que en este año cae en lunes. Recordemos que recientemente la Secretaría del Bienestar dio a conocer que al calendario agregaría un día de pago, el sábado, es decir, que ahora para hacer más eficiente la entrega, el calendario incluirá días de depósito de lunes a sábado.

Para las fechas exactas, deberemos esperar a la comunicación oficial por parte de la Secretaría del Bienestar, o en su defecto de la titular de la secretaría, Ariadna Montiel Reyes, quienes lo informan de manera oportuna en las redes sociales oficiales.

¿Cuántos pagos de la Pensión Bienestar le quedan al 2024?

A la Pensión Bienestar le quedan dos pagos todavía: el correspondiente al bimestre septiembre-octubre y también el último del año y el primero en el sexenio de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Hasta el momento no se sabe si para el 2025 los adultos mayores recibirán una mayor cantidad de dinero, pues todavía no se confirma si habrá o no modificaciones a este programa social ante la llegada al poder de Sheinbaum, a partir del próximo 1 de octubre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.