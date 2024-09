Pensión Bienestar: ¿Hay que cambiar la tarjeta donde me depositan, por salida de AMLO?

Esta semana en La Razón, te presentamos el reporte de lo sucedido en el municipio de Coacalco, en el Estado de México, en donde en grupos vecinales se estaba reportando que delincuentes que se hacen pasar por personal de la Secretaría del Bienestar, visitaban las casas de varias colonias para decirles a los habitantes que, debido al cambio de gobierno, es necesario cambiar su Tarjeta del Bienestar.

En algo que se reporta claramente como un fraude para robar el dinero a los beneficiarios, los delincuentes piden no sólo el plástico sino también el NIP y una identificación oficial vigente, con el argumento de "ir a cambiarles la tarjeta", cuando en realidad van al cajero automático para sacar el monto que haya en dicha cuenta o para clonarlas y poder sacar el dinero cuando se anuncie algún depósito por parte de la Secretaría del Bienestar.

Luego de este trabajo, la propia Secretaría del Bienestar alertó a las y los adultos mayores, así como a aquellos beneficiarios de programas sociales, a que no se dejen engañar con la mentira de que tienen que cambiar la tarjeta, por el fin de sexenio.

¿En verdad se tiene que cambiar la Tarjeta del Bienestar cuando AMLO deje de ser presidente?

La respuesta es no. Luego de saberse este modus operandi por parte de la delincuencia organizada, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que no se cambiará la Tarjeta del Bienestar con la salida de AMLO ni al llegar Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República el 1 de octubre.

Montiel Reyes escribió: "Las pensiones y programas de Bienestar continúan. No hay ningún cambio de tu Tarjeta Bienestar. Recuerda que tanto tu NIP como tu tarjeta son personales e intransferibles, guárdalos en un lugar seguro. Consulta nuestras redes sociales oficiales para más información".

Así que, como te lo informamos en La Razón, no debes por nada dejarte engañar, pues la Tarjeta del Bienestar no deberá cambiarse al dejar de ser presidente López Obrador y llegar Claudia Sheinbaum al poder.

Delincuencia aprovecha los depósitos de la Pensión Bienestar

Aprovechando no sólo el cambio de gobierno de la figura de López Obrador a la de Sheinbaum Pardo, sino también los depósitos que corresponden al bimestre septiembre-octubre, los cuales comenzaron a dispersarse desde el 2 de septiembre pasado, la delincuencia ha intentado robar los montos de 6,000 pesos de vecinos de diversas colonias.

En chats vecinales a los que tuvo acceso La Razón, los habitantes de colonias como Villa de las Flores o Héroes Coacalco, en el Estado de México, reportaron la presencia de personas que se hacían pasar por trabajadores de la Secretaría del Bienestar para pedirles tanto la Tarjeta del Bienestar como su NIP, con el argumento del cambio de gobierno.

No te dejes engañar, como ya lo leíste, no hay cambio de tarjeta tras acabar el sexenio del presidente López Obrador. En caso de que una persona se presente en tu hogar, no des ni la tarjeta ni tu NIP y reporta de manera inmediata a las autoridades correspondientes.

