Este es el FRAUDE en la Pensión Bienestar por el que alertaron a los adultos mayores en WhatsApp

Vecinos de la colonia Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco, en el Estado de México, denunciaron que personas que se hacen pasar por personal de la Secretaría del Bienestar, están pasando a sus domicilios para pedirles no sólo su tarjeta del Banco del Bienestar, sino también su NIP, con el pretexto del cambio de gobierno.

Además, alertaron a través de grupos vecinales de WhatsApp a las y los adultos mayores que esto estaba sucediendo en diversas colonias de ese municipio, por lo que pidieron estar atentos y reportar cualquier cosa no sólo a los chats correspondientes, sino también a las autoridades de la Secretaría del Bienestar, encabezadas por la Secretaría del Bienestar.

Aquí te contamos sobre este fraude que podría trasladarse a todo México y cuál es el modus operandi, para que lo detectes y hagas la respectiva denuncia.

leer más Calendario Pensión Bienestar: Estas son las FECHAS de los depósitos de septiembre

Así es como roban a los adultos mayores su Pensión Bienestar

En el Estado de México, en el municipio de Coacalco, se reportó que personas que se presentan a los domicilios como trabajadores de la Secretaría del Bienestar, acuden a las puertas de las casas de colonias como Villa de las Flores o los Héroes Coacalco, para preguntarles si son beneficiarios de la Pensión Bienestar.

Una vez que dicen que sí, entonces comienzan a dar el argumento sobre el cambio de Gobierno, indicándoles que al salir el presidente López Obrador de su mandato y comenzar el de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, tienen que hacer cambios en la base de datos de la Pensión Bienestar.

Les piden tanto la Tarjeta del Bienestar, así como el NIP y una identificación oficial vigente y les dicen que regresarán al otro día con un nuevo plástico con el que podrán cobrar su Pensión Bienestar a partir del mes de noviembre, ya en la administración de Sheinbaum. La realidad es que aunque regresen las tarjetas y las identificaciones, los delincuentes reúnen los plásticos de las víctimas y sacan todo el dinero posible de los cajeros automáticos para desfalcar a los adultos mayores.

El fraude en la Pensión Bienestar se da con el argumento del cambio de Gobierno, con delincuentes que se hacen pasar por trabajadores de la Secretaría del Bienestar. La Razón.

También clonan tarjetas

En el grupo de WhatsApp al que La Razón tuvo acceso, pudimos constatar un aviso que reza lo siguiente: "Buenas tardes, apreciable grupo, Por favor, pasen la información. Andan personas haciéndose pasar por personal del Bienestar, diciendo que por el cambio de presidente se están cambiando las tarjetas de todos los programas que lleva Bienestar y están solicitando el NIP. Les están dando otras tarjetas que son clonadas. Por favor, alerten a todos y no se dejen sorprender por estas personas. Denuncien y no suelten las tarjetas. No hay cambio de tarjeta por cambio de gobierno".

Están indicando, además, que también se les clonan las tarjetas del Bienestar, ya sin opción de recuperarla, por lo que es necesario que no te dejes engañar por la delincuencia que opera con estos fines no sólo en el Estado de México, pues con el argumento del cambio de gobierno, podría estar operando en varios estados en México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.