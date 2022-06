“Ni perdón ni olvido a exgobernadores”: Maru Campos tras extradición de Duarte

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien fue extraditado a México ayer por el gobierno de Estados Unidos, tendrá hoy su primera audiencia ante un juez de Control por los probables delitos de asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos, supuestamente sustraídos entre 2011 y 2014, con la complicidad de otros servidores públicos.

Ayer mismo, entrada la noche, el exmandatario priista ingresó al Centro de Reinserción Social Estatal No.1, Aquiles Serdán, en Chihuahua capital, después de ser trasladado al estado que gobernó tras haber llegado a la Ciudad de México, procedente de Miami, Florida.

“Esperemos que lo pongan a disposición del juez de la causa mañana (hoy) viernes”, dijo a La Razón Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del exmandatario.

También señaló que su cliente no tiene nada que devolver, porque “no robó” y lo van a poder comprobar, “claro que sí”.

La gran pregunta es: ¿qué pasa con el dinero? Porque él puede estar preso, pero el recurso ya lo depositó en bancos de Texas y va a ser muy difícil que ese dinero regrese

Raúl Benítez Manaut, Investigador de la UNAM

En el transcurso de la tarde del jueves, Duarte Jáquez, quien cuenta con 15 órdenes de aprehensión en su contra, abandonó la prisión de Miami, donde permaneció desde julio del 2020. Fue llevado al Aeropuerto Internacional de ese estado y abordó un jet Bombardier Challenger de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes federales mencionaron a este diario que, alrededor de las 15:00 horas, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), custodiado por elementos de la Policía Federal Ministerial; fue ingresado al hangar de la FGR, donde le efectuaron una revisión médica y le notificaron su situación jurídica. En las fotografías que circularon, el exmandatario se observa delgado. Portaba cubrebocas, playera blanca y pantalón y tenis oscuros.

Después fue entregado a autoridades de Chihuahua y lo trasladaron a la entidad, para presentarlo ante el juez de control del Distrito Judicial Morelos, en la entidad, quien el 8 de octubre del 2019 giró orden de aprehensión en su contra.

El exgobernador, ayer, tras ser entregado por autoridades federales a las estatales. Foto: Cuartoscuro

La FGR señaló que, conforme a sus facultades y atribuciones, procedería a la entrega del hoy reclamado a las autoridades de Chihuahua, con el fin de ponerlo a disposición del juzgador para iniciar el proceso penal.

“A dicha persona se le acusa de que, presuntamente, en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvío de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos, extraídos entre los años 2011 y 2014”, detallaron la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado conjunto.

Es el resultado de la colaboración estrecha entre ambos países… a fin de obtener las decisiones judiciales y diplomáticas que permitieran la extradición de dicha persona, a fin de que enfrente la justicia mexicana de la que huyó hace más de tres años

Ken Salazar, Embajador de EU en México

Resaltaron que la entrega del exmandatario es el resultado de la colaboración entre Estados Unidos y México, que desde el 2019 han intercambiado información y documentación en el marco del tratado de extradición bilateral, con el objetivo de obtener las decisiones judiciales y diplomáticas que permitieran la extradición de Duarte, para que enfrente la justicia mexicana de la que huyó hace más de tres años.

“El Gobierno de México reitera que continuará realizando acciones firmes para lograr la detención, procesamiento y entrega de presuntos delincuentes, con el propósito de fortalecer la seguridad nacional y la defensa de la soberanía, en estricto apego a las normas del Derecho Internacional, y en especial, al tratado bilateral de extradición México-EUA”, indicaron.

Durante la administración del gobernador Javier Corral (2016-2021) fueron asegurados 34 inmuebles, entre ellos el Rancho San Isidro, en los alrededores de Hidalgo del Parral, que pertenecían a su antecesor, César Duarte.

Entre las propiedades se sumó el Rancho Santa Rita, con una extensión similar a la de la capital del estado, que se integra por cuatro ranchos: El Cuervo, San Juan, Los Galemes y Santa Rita.

Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM y especialista en seguridad, resaltó la importancia de la entrega de Duarte, pues son muy pocos los casos de extradición de Estados Unidos hacia México, lo que quiere decir que los jueces de aquel país analizaron la documentación y que, efectivamente, “es un delincuente que estaba robando al erario de la entidad”.

“Esperamos un juicio contundente y justo para el pueblo… que sea un ejemplo que, si los políticos roban, tarde o temprano van a ser castigados. La gran pregunta es: ¿qué pasa con el dinero? Porque él puede estar preso, pero el recurso ya lo depositó en bancos de Texas y va a ser muy difícil que ese dinero regrese”, manifestó.

El dato: Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, celebró la extradición de su predecesor y aseguró que este logro se pudo materializar gracias a la determinación del Gobierno federal.

FGE dice tener “pruebas suficientes” para el proceso

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Roberto Javier Fierro, dijo que solicitaron una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia con el objetivo de que al exgobernador César Duarte se le imputen los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada dentro de la causa penal 3041/2019.

“La Fiscalía cuenta con todos los datos de prueba suficientes que serán expuestos por los agentes del Ministerio Público ante el juez de control que lo requiere según la orden de aprehensión motivo de la extradición”, detalló.

En mensaje a medios el fiscal comentó que los hechos que se le imputan ocurrieron entre los años 2011 y 2014, periodo en el que presuntamente desvío 96.6 millones de pesos mediante operaciones celebradas entre el Gobierno de la entidad con diversos entes morales, en las que fue socio, presidente y fundador.

“Confiamos plenamente en el trabajo de nuestros Ministerios Públicos, de los cuales estamos completamente coordinados y trabajando arduamente en la carpeta de investigación. Nos reservamos cualquier dato adicional con el objeto de no poner en riesgo el curso de la investigación”, refirió el fiscal.

Abundó que durante su estancia en cualquiera de los centros penitenciarios de la entidad, al hoy imputado se le brindará seguridad, un trato igualitario y apegado a los derechos humanos, como al resto de las personas privadas de su libertad.

Fierro Duarte reconoció el trabajo coordinado con la FGR, la SRE, la Interpol y a la Secretaría de Marina por los apoyos en el traslado para lograr esta extradición.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en entrevista con La Razón. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Aquí, ni perdón ni olvido para ninguno de los exgobernadores”

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señaló que en la aplicación de la ley contra exmandatarios corruptos no habrá “ni perdón ni olvido”, y precisó que esta advertencia es no sólo para César Duarte, sino también para su antecesor inmediato, Javier Corral.

Por ello, dijo que ya se preparan los expedientes en contra de su compañero de partido, de quien, de manera general, dijo que se le podrían fincar diversas responsabilidades a partir de que se identificaron diversas irregularidades en materias civil, penal y administrativa.

En entrevista con La Razón, apuntó que no tiene intención de venganzas o “cacerías de brujas”, pero destacó que la extradición de César Duarte y la continuación de su proceso en México confirma que no se tolerará la corrupción por parte de los exgobernadores.

En ese sentido, la mandataria de Chihuahua reconoció la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), porque no permitieron que el caso de César Duarte quedara en un impasse.

Y aunque evitó dar detalles, reveló que ya existe un trabajo conjunto de su Gobierno con la FGR para el caso de Corral Jurado.

¿Cuál es la importancia de la extradición de César Duarte? Es importante, porque se demuestra que estamos trabajando por combatir la corrupción, por combatir con la Fiscalía General de la República, con la Cancillería, con el propio Presidente de la República. Quiero agradecerles a todas las entidades coadyuvantes del Gobierno federal por apoyar al estado de Chihuahua en este menester, porque pudiese haber quedado este tema detenido en un impasse, guardado, escondido para los mexicanos y para los propios chihuahuenses; sin embargo, se le dio seguimiento y se hicieron todos los esfuerzos para que esto concluyera en lo que el día de hoy estamos viendo, que la extradición se diera.

Ustedes, como Gobierno de Chihuahua, ¿tienen más elementos que aportar en la investigación, en el proceso contra Duarte? Hay elementos que corresponden a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y corresponden al Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, y que no me compete a mí hablar de ellos, porque estaríamos violando la presunción de inocencia en las investigaciones, pero sí, lo que te puedo decir es que actuaremos conforme a derecho y lo que queremos es sentar un precedente para los chihuahuenses y para los mexicanos de que se puede combatir esta impunidad. Cuántos casos hoy en día no tenemos de exgobernadores que están fuera y no han asumido el peso de la ley por sus acciones; entonces, esto hoy fue para el imputado, para el antepasado gobernador en el estado de Chihuahua, pero que quede muy claro que en Chihuahua no hay ni perdón ni olvido para ninguno de los exgobernadores.

¿Ni perdón ni olvido para ninguno de los exgobernadores? Así es.

¿Eso incluye a Javier Corral? Así es, claro. Para el caso de Javier Corral y, por supuesto, para todos los políticos y los mismos funcionarios hoy en día del Gobierno actual que no actuemos como nos marca la ley y como nos lo exigen los ciudadanos.

¿Tiene elementos en el caso de Javier Corral? ¿Han encontrado irregularidades? Hay irregularidades de diversos tipos que más adelante se harán públicas, pero claro que existen.

Más adelante las harán públicas pero, ¿en qué sentido van esas irregularidades? De todo tipo. Te puedo hablar de generalidades, de que son civiles, penales y administrativas.

Cuántos casos hoy en día no tenemos de exgobernadores que están fuera y no han asumido el peso de la ley por sus acciones; entonces, esto hoy fue para el imputado, para el antepasado gobernador en el estado de Chihuahua, pero que quede muy claro que en Chihuahua no hay ni perdón ni olvido para ninguno de los exgobernadores Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua

¿No va a haber perdón ni olvido para otros gobernadores? ¿Hasta qué gobernadores pueden alcanzar? Bueno, algunos delitos prescriben. Te estoy hablando de los dos exgobernadores: del imputado (César Duarte) y de Javier Corral, claro. Pueden ser secretarios de la pasada administración, de Javier Corral; secretarios que lo acompañaron, van a hacer una revisión completa. Quiero dejarle bien claro a la ciudadanía que la gobernadora del estado de Chihuahua está para gobernar, está preocupada por darle resultados a los chihuahuenses. El día de ayer (miércoles) se trasladó ya la Secretaría de Seguridad Pública a Ciudad Juárez, el día de ayer (miércoles) ya se comenzó la instalación de una inversión de más de tres mil millones de pesos para el estado de Chihuahua, para la tecnología, para la dignificación de los cuerpos policiales, para reducir los índices delictivos, así como ya lo hicimos en el municipio de Chihuahua. Yo estoy enfocada en dar resultados, en gobernar, y el equipo que tengo el honor de que me acompañe en la Fiscalía General del Estado, en la Secretaría de la Función Pública, ellos son quienes están encargados de darle seguimiento a los expedientes del exgobernador Javier Corral.

Usted como gobernadora, ¿no está enfocada en venganzas, en cacerías de brujas? Ni en resentimientos ni en venganzas ni en cacería de brujas. Yo hago lo que a mí me pidieron los chihuahuenses que hiciera: estar atenta de sus prioridades, que son seguridad pública, que es salud y que es la reactivación económica, y quiero decirle a los chihuahuenses que no les voy a fallar.

Pero este tema de la corrupción, ¿es algo que finalmente tenía que revisar? Claro, pero te repito: pudo haberse quedado en el impasse, pudo haberse quedado el expediente ahí olvidado, porque a nadie le interesaba, y quiero agradecer a la Fiscalía General de la República, a la Cancillería y a la Fiscalía General del Estado, porque trabajamos en una misma causa, que fue combatir la impunidad y no dejar que este caso se quedara a dormir.

¿Con la Fiscalía General de la República está trabajando algo en el caso de Javier Corral? Pues sería abrir voz a una investigación que no me compete a mí hablar de ella y que no puedo hablar de ella, pero lo que sí te puedo decir es que están trabajando en esos expedientes.

¿Ha sido fácil la coordinación con el Gobierno federal en estos rubros? Creo que la relación con los distintos niveles de gobierno nunca es fácil, estamos hablando tal vez de contextos distintos o de percepciones distintas, pero ha habido una relación institucional y de respeto.

¿Se ha podido separar la filiación política? En algunos casos sí, en algunos no. Digamos que estamos en un permanente estira y afloja.

¿En qué casos no? Hay discrepancias en materia de salud, en el Insabi, básicamente, pero te puedo hablar de un caso de éxito, como en materia de seguridad, con los tres niveles de gobierno, estado, municipio, la Sedena, la Guardia Nacional, la Marina; hemos logrado la disminución en índices delictivos.

A usted ya se le menciona entre las presidenciables del PAN, ¿le interesa participar? Claro que me interesa participar. Estaré lista cuando tenga que ser; por supuesto que tengo mucho ánimo, mucha determinación por darle al país un caso de éxito, como es el de Chihuahua, y decirle a los mexicanos, en general, que sí hay de otra.