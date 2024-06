Perfiles de Gabinete dieron confianza a IP, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “son muy buenos” los primeros nombramientos que anunció la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en su gabinete, los cuales, dijo, garantizan la continuidad con cambio del movimiento de transformación.

“Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer, la Presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres que garantizan la continuidad con cambio. Son muy buenos todos los que nombró, son experimentados”, señaló.

El mandatario dijo que sobra decir que Sheinbaum está actuando con absoluta libertad, “yo no estoy recomendando a nadie. Yo creo que ella sabe muy bien, conoce quién puede ayudar en la formación del equipo”.

El jefe del Ejecutivo federal definió cada uno de los nombramientos del próximo gabinete, cuyos perfiles son “excepcionales”. Incluso, admitió que al próximo secretario de Agricultura, Julio Berdegué, ya le había propuesto trabajar en su Gobierno porque “es un experto en la materia y conoce bastante sobre producción agropecuaria.

Manifestó que estos seis nombramientos dieron certidumbre y confianza a los inversionistas, quienes “no se asustan”, tras afirmar que la economía mexicana está muy fuerte.

“Ayudó mucho el nombramiento de estos primeros miembros del gabinete, creo que desde que se decidió que iba a continuar Rogelio Ramírez de la O, que tomó la Presidenta electa esa decisión en Hacienda, porque eso a los inversionistas, a los financieros les importa y Rogelio tiene muy buen prestigio, da mucha confianza.

“Y lo otro que es estructural, que está muy fuerte la economía de México, no se asusta el grupo que invierte porque están informados”, declaró.

Resaltó que en nuestro país hay inversión pública, inversión extranjera récord; además, crecimiento económico, incremento salarial, fortalecimiento del mercado interno, empleo casi pleno, como nunca, y en el caso del peso, añadió, se va a lograr algo que no se había visto en 50 años, “no va a haber devaluación”.

Expuso que aun con estos incrementos en la cotización del dólar que se dieron en las últimas semanas, “de todas formas estamos hablando de una apreciación, desde que llegamos, del peso hasta el día de hoy, de 10 por ciento, apreciación, fortalecimiento, eso no se veía. Entonces sí, la economía está bien”, puntualizó.

El Presidente resaltó, más adelante, que Claudia Sheinbaum transmite mucha confianza a empresarios, e incluso a adversarios del movimiento de la Cuarta Transformación; añadió que los hombres del dinero se portaron muy bien con él durante su sexenio.

Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer, la Presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres que garantizan la continuidad

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

No obstante, reconoció que no le agradó el trato que le dieron a Claudio X. González Laporte durante la reunión del CCE con Sheinbaum, en un hotel de Polanco.

“Ayer no me gustó, se los digo, la foto de Claudio X. González papá. Creo que eso no se debe de hacer porque puede pensar distinto de nosotros, puede ser nuestro adversario, pero no hay que ensañarse, hay que respetar a todos.

“Él es un hombre mayor, todos tenemos nuestra manera de pensar y él lo que quiere, según entiendo, es expresar que quiere ayudar, y él puede ayudar, y yo creo que debe ser bien recibido él y todos, todos”, remarcó.

El Presidente refirió que, si se trata de escoger entre los Claudios, él va con el papá, pues además de que cada vez que se encuentran hablan de béisbol, porque “le gusta y le va a los Cardenales. Y pues, todos debemos de serenarnos, autolimitarnos y respetarnos”.