No vamos sobre Belinda ni artistas con deudas fiscales, asegura AMLO

"No vamos a irnos sobre Belinda", sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que la cantante "tiene un juicio con el SAT y lo está defendiendo"; además, rechazó que su gobierno persiga a cantantes o artistas con deudas fiscales.

"Nos querían dar atole con el dedo, pero esto ya no", sostuvo el mandatario federal al referirse a la forma en que gobiernos anteriores decían que combatían la evasión fiscal, pero en realidad a los "de mero arriba" no se les tocaba.

Al dar a conocer una lista de empresas a las que se les condonaron impuestos del año 2007 a 2018, rerochó el objetivo era perseguir a artistas o cantantes, cuando los grandes empresarios no cumplían con sus contribuciones, por eso dijo "ya no hay condonaciones", pues no debe haber privilegios, pero tampoco van a perseguir artistas.

Antes era común perseguir a un artista famoso o famosa y aparentar que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los de mero arriba no se les tocaba, porque sí un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban y tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos, entonces siempre queda lo espectacular y así querían darnos atole con el dedo, ahora no, se reformó la Constitución, ya no hay condonaciones Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Y repito no es Juan Gabriel, Luis Miguel y Belinda y lo espectacular o lo que hizo Salinas meter a la cárcel a un dirigente del Sindicato Petrolero, y a un banquero, dos tres y ya, ¡oh! Qué bárbaro se acabo la corrupción. Y el fue el que promovió mas la corrupción el trafique de los bienes nacionales, que los entregó a sus allegados Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

RFH