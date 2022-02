¿Belinda y Christian Nodal están peleados por culpa del dinero?

Parece que Belinda y Christian Nodal tienen problemas en el paraíso y es que se reveló que podrían estar peleados por culpa del dinero.

Hace unos días los fans de Belinda y Nodal revelaron que la pareja ya no se seguía en Instagram, lo que encendió las alertas de un posible ruptura entre los cantantes, sin embargo, ninguno de los dos ha salido a dar alguna declaración.

¿Por qué Belinda y Christian Nodal estarían enojados?

De acuerdo con Chisme No Like, Belinda y Christian Nodal estarían enojados porque supuestamente Belinda le pidió a su prometido cuatro millones de dólares prestados para pagar su deuda con el SAT.

“Belinda y Nodal se encuentran peleados luego de que la cantante le pidiera a su prometido 4 millones de dólares para saldar su deuda con el SAT y no ir a la cárcel”, señala una publicación de Instagram del programa de espectáculos.

“Se dice que Belinda le rogó a su novio por el préstamo y la respuesta de Nodal fue que hablara con sus abogados. Lo malo vino cuando los representantes legales del cantante al investigar el caso se dieron cuenta de que Beli únicamente debía 500 mil dólares y no los 4 millones que decía”, explica Chime No Like.

Hasta el momento Belinda no ha dado ninguna declaración al respecto de este rumor que ya circula en las redes sociales.

