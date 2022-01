Revelan que Belinda le hizo 'fuchi' a proyecto millonario porque el elenco "no estaba a su altura"

Belinda es una de las artistas mexicanas más populares y cotizadas de la actualidad, motivo por el cual debería de ser muy selecta con los trabajos en los que participa, por ello se reveló que la cantante le hizo “fuchi” a una producción que prometía pagarle mucho, pues según el elenco no estaba a su altura.

Así lo reveló la periodista Martha Figueroa en el programa “Con permiso”, espacio en el que afirmó que Belinda es muy selecta con los proyectos en los que labora.

De acuerdo Figueroa, Belinda había sido invitada por el polémico Ari Borovoy para participar en el 2000’s Pop Tour, espectáculo en el cual ella iría como “megaestrella punta de lanza, porque dijeron: con que Belinda vaya a los conciertos se nos va a llenar”.

No obstante, se le arruinaron los planes a Boroboy pues, de acuerdo con la periodista, Belinda rechazó la propuesta pues el elenco “no estaba a su altura”.

El elenco en cuestión de 2000’s Pop Tour está conformado por estrellas populares entre la comunidad “chavorruca”: Paty Cantú, Motel, Playa Limbo, Kudai, Bacilos, PeeWee, Fanny Lu, Nicki Clan y Yahir.

“Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de BoBo Producciones, o sea, de la compañía de Ari Borovoy, y que no aceptó. Y que le dijeron: ‘¿cómo? si es un dineral y tú vas a ser la estrella y todo mundo va a estar alrededor tuyo y no sé qué’”, expresó Martha Figueroa.

“Ah, pues que no, que el elenco no está a su altura, que ella no se anda codeando con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal. Que no tenía por qué estar perdiendo el tiempo en esos conciertos”, añadió.

