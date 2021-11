Ari Borovoy le cumplió un gran sueño a Alessandra Rosaldo ¿Chapulineó a Eugenio Derbez?

Parece ser que Eugenio Derbez no le ha cumplido todos sus sueños y fantasías a su esposa Alessandra Rosaldo, pues la cantante reveló que fue Ari Borovoy quien le hizo realidad uno de sus más grandes deseos en la vida ¿qué le hizo?

Así lo reveló Alessandra Rosaldo en el programa “Pinky Promise”, emisión en la que la pareja de Eugenio Derbez dio todos los detalles explícitos de cómo Ari Borovoy le dio una gran satisfacción cumpliéndole una de las fantasías que había tenido gran parte de su vida.

Y es que una de las cosas que más deseaba la cantante era compartir escenario con Ana Torroja, pues de joven era fanática de Mecano.

“Yo son fan de Mecano desde los 80 de hueso colorado, no sabes a qué nivel, de saberme todas las canciones, todos los discos… para mí estar en un escenario con Ana Torroja no lo alcanzo a dimensionar, no lo alcanzo a entender”, expresó Alessandra Rosaldo.

Y es que Alessandra Rosaldo compartirá escenario con Ana Torroja durante la gira de 90s Pop Tour.

“Cuando estábamos ensayando la de ‘Barco a Venus’, yo nada más pensaba en qué momento, qué hice bien en mi vida para estar aquí ensayando esta canción y cantarla con Ana Torroja, es un sueño hecho realidad”, celebró la mujer de Eugenio Derbez.

La gira de 90s Pop Tour iniciará el próximo 26 de noviembre en la CDMX y concluirá el 10 de diciembre en Monterrey.

