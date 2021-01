Pide EU a migrantes de Centroamérica no llegar a frontera; ley migratoria no ha cambiado

El Gobierno de Estados Unidos pidió a los migrantes de Centroamérica no viajar a la frontera con México, pues las leyes migratorias de ese país no han cambiado, además hizo hincapié a no hacerle caso a los “polleros” ni sus promesas de llegar a su país.

“A los migrantes que están pensando en viajar al norte, a los Estados Unidos o que ya iniciaron el viaje; ahora no es momento de salir corriendo a la frontera, pues ahora las leyes de migración de Estados Unidos no han cambiado, no crean lo que los polleros están diciendo”, destacó en un mensaje en las redes de la Embajada de Estados Unidos en México”, destacó Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad de la nación americana.

Señaló que entienden que las personas pueden estar pasando dolor y dificultades, pero en Estados Unidos están trabajando en el nuevo enfoque de migración por parte del presidente Joe Biden. “No pierdan su dinero, pues hay un riesgo de contagiarse de Covid-19 durante le viaje”.

El pasado 15 de enero, una caravana migrante salió de San Pedro Sula, Honduras para llegar a Estados Unidos, pero en Guatemala, las autoridades no los dejaron avanzar, por ello, regresaron a su país pero amenazaron con regresar cuando las cosas en el país del norte cambien.

ntb