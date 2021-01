Covid-19, tiro de gracia contra migrantes, comunidad asolada

Si la vida ya era difícil para Julio César, un inmigrante nicaragüense que lleva cinco años esperando cruzar a Estados Unidos, el COVID-19 vino a romper todas sus esperanzas. El riesgo de contagiarse ahora es el menor de sus problemas, cuando el cierre de la frontera y una pandemia imparable lo tienen atado, sin trabajo para mantenerse a sí mismo y a la familia que dejó atrás en 2015.

Cuando Julio César dejó Nicaragua tenía 26 años; era un joven soñador que creyó en que valdría la pena emprender un duro viaje de más de 4 mil 300 kilómetros con tal de “lograr una vida más tranquila o menos difícil” comparada con la que su patria le ofrecía.

Él es uno de los miles de inmigrantes varados en la frontera norte mexicana, en busca de refugio en Estados Unidos, un trámite ya de por sí ralentizado por la saliente administración de Donald Trump, que además quedó suspendido de manera indefinida en un contexto de crisis sanitaria global.

Más que al virus, a lo que le tengo miedo es a no tener trabajo, de por sí no hay mucho para nosotros porque no tenemos papeles, lo poco que yo tenía bajó mucho. Pintaba casas, banquetas, cortaba el pasto… le entraba de todo, pero con esto ya no hubo