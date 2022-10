En crisis migratoria piden diálogo con Venezuela

Ante la crisis humanitaria que viven miles de migrantes venezolanos en México en su intento por llegar y obtener su residencia legal en Estados Unidos, las autoridades migratorias y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) deben intensificar el diálogo con el Gobierno de Venezuela, consideró el abogado internacionalista Jorge Alberto Lara Rivera.

En entrevista con La Razón, el especialista afirmó que México juega un papel complicado porque las relaciones entre los gobiernos de EU y Venezuela son complicadas, y dejan inmerso en el problema a nuestro país, que debe garantizar la seguridad de los miles de migrantes.

Consideró que una de las acciones que deben reactivar las autoridades mexicanas para evitar esta situación es reactivar las labores de información e inteligencia que antes existían y servían para prevenir la llegada grupos migrantes, “no todo se trata de militarización”.

“Cuando se inició este Gobierno, le quitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) las facultades de inteligencia e información; esto disloca a la secretaría y al Instituto Nacional de Migración (INM) de un instrumento preventivo; por eso, estamos viendo muchas cosas ahora, se enfrentan los problemas cuando ya están en el país”, acotó.

No son suficientes, pero hay que empezar a demandarlas, y en la medida de que se vayan otorgando y no alcancen, estoy seguro que EU las va a ampliar, pero que empiece a funcionar

el mecanismo para desalentar la actividad de polleros

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El abogado internacionalista consideró que es un tema muy complejo, el cual debe ameritar el diálogo entre las autoridades migratorias con el gobierno de Venezuela, porque ahora, las directrices de Washington han sido claras.

Aseveró que hay muchos riesgos en el ambiente que podrían afectar a México, los cuales, al no ser canalizados de manera adecuada, se complicaron, porque se sabe que la situación económica y política en Venezuela no es la adecuada.

Explicó que si el Canciller Marcelo Ebrard, externó que una de las posibilidades dentro del escenario razonable sería la generación de expedientes de refugio, para generar esquemas de protección y estancia legal. En caso de que no opten por ello, deberán asumir lo que la legislación migratoria de México, la cual sería su trámite de repatriación, porque no pueden permanecer sin un amparo legal.

Advirtió que mientras no exista una mejor alineación sobre las visiones y problemáticas entre EU y Venezuela, México tendrá poco margen de maniobra para resolver esta crisis: “estamos recibiendo acciones de forma unilateral de EU, así como acciones y consecuencias de manera unilateral de la política de Venezuela”.

DAN APOYO. Por separado, el INM anunció que brindará asistencia humanitaria a las personas migrantes provenientes de Venezuela que se encuentran concentrados en distintas ciudades ubicadas en las fronteras sur y norte de territorio nacional.

En una tarjeta informativa, destacó que se mantiene comunicación con autoridades municipales de San Pedro Tepanatepec, Oaxaca, a fin de coordinar acciones para atender a las y los sudamericanos que han llegado a esta comunidad en las últimas semanas, lo mismo en Tapachula y de Ciudad Hidalgo, Chiapas, “con el propósito de conjuntar esfuerzos que permitan afrontar la llegada y tránsito de personas migrantes”.

El instituto aseveró que en la frontera norte de México se giraron instrucciones para auxiliar en las tareas de apoyo humanitario en los centros integradores para migrantes ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California, y Matamoros, Tamaulipas, “dichos albergues son de puertas abiertas y en ellos se proporcionarán alimentos, atención médica, sanitarios, agua potable, regaderas, entre otros servicios”.

ACNUR ve fuerte presión a México por alza en flujos

Josep Herreros, representante asistente para Protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), aseguró que desde 2021 se ha visto un aumento en la llegada de migrantes de Venezuela por tierra, lo que genera una fuerte presión para México.

En entrevista con La Razón, dijo que nuestro país se encuentra en una posición geográfica para la migración, por ello se ha convertido en origen, tránsito y destino de las personas; sin embargo, aclaró que vive una presión muy fuerte en sus dos fronteras que debe atenderse a la brevedad.

“Principalmente salen a los países vecinos, pero en México el número de venezolanos que llegaba era un número reducido, pero a partir del año pasado vimos un aumento considerable, pero ante las restricciones que impuso el Gobierno de México, dejaron de llegar por aire y ahora lo hacen por tierra”, destacó.

Dijo que la mayoría de los venezolanos no tenía interés de quedarse en México, sino sólo pasar para llegar a EU; por esto, se llegó a un aumento en las solicitudes de refugio en los últimos meses, pues por las restricciones en el vecino del norte no les queda de otra. Además, advirtió que siguen “atorados” miles de venezolanos en la selva del Darién en espera de llegar a tierras aztecas.

Herreros consideró preocupante que EU aplique la política del Título 42 a venezolanos, a quienes les impide la entrada a su territorio por razones sanitarias: “es sólo un pretexto, ya que la pandemia ya está de salida, pues se violan los derechos humanos”.

No obstante, consideró positivo que se ofrezcan rutas legales para que lleguen a esa nación, pues se evitan diversos accidentes en el trayecto. A pesar de ello, mencionó que lo importante es que las autoridades proporcionen la información adecuada, ya que muchos venezolanos no saben los requisitos o beneficios.

“Otra de las preocupaciones son los albergues, pues ya están saturados en la mayor parte del país, por ello se requiere la respuesta urgente de las autoridades”, dijo, por lo que señaló que la ACNUR apoya a más de cien refugiois en el país, que se encuentran en una grave situación por la saturación.

Visas temporales aún son insuficientes: AMLO

Las 24 mil visas temporales que está entregando el Gobierno de Estados Unidos a migrantes venezolanos son insuficientes, pero representan un primer esfuerzo de apertura a quienes buscan llegar a su territorio, consideró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No son suficientes, pero hay que empezar a demandarlas y en la medida de que se vayan otorgando y no alcancen, estoy seguro que Estados Unidos las va a ampliar, pero que empiece a funcionar el mecanismo esto para desalentar la actividad de polleros y traficantes de personas”, explicó.

Recordó que el jueves concluyó el plazo para que los venezolanos que llegaron con antelación a México puedan promover el permiso de internación a EU, pero señaló que la medida sigue abierta para quienes no cruzarán nuestro país y pueden aplicar incluso por Internet: “lo que se está pidiendo que no se haga la travesía, y en especial que, si pasan por México, pues ya no tendrían el derecho a esta visa temporal”.

Indicó que al mismo tiempo avanzan las inversiones de EU en Centroamérica y América Latina, “para que la gente no se vea necesidad de emigrar”.

