INE pide respetar etapa de intercampaña

Ante el inicio del periodo de intercampañas, que correrá del 19 de enero al 29 de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió a los aspirantes, actores políticos y funcionarios que deberán ser más cuidadosos para no incurrir en faltas.

La consejera del órgano electoral, Claudia Zavala, puntualizó que a partir del cierre de precampañas, mañana jueves 18 de febrero, aunque los partidos políticos continúen trabajando de manera interna, todos deben incrementar el cuidado de sus actos para no difundir públicamente sus actividades.

Particularmente se refirió a quienes participaron en procesos internos como precandidatos, quienes, apuntó ante los medios de comunicación, no pueden solicitar el voto ni presentar propuestas ante los electores.

“Las personas que participaron en la precandidatura deberán ser cuidadosas, porque no pueden hacer actos de campaña, no pueden presentarse ante la ciudadanía, no pueden solicitar el voto y es un tiempo prolongado, pero debe ser muy cuidado por parte de las fuerzas políticas”, expuso la funcionaria electoral.

Respecto a los pronunciamientos que podría llegar a hacer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que la Constitución establece la prohibición para todos los funcionarios de intervenir en los procesos electorales en cualquier etapa, no únicamente en intercampañas.

“La Constitución a todos los servidores públicos les impide intervenir en temas electorales, es su obligación permanente”, enfatizó.

Claudia Zavala dijo que en cuanto al ejercicio particular de las conferencias mañaneras, se identifica su doble naturaleza relacionada con la propaganda gubernamental del quehacer de Gobierno y otra en la que sí se abordan asuntos electorales.

Por ello, la consejera electoral señaló que a pesar de que nunca se ha ordenado la suspensión de su transmisión, sí se ha establecido que debe haber un mayor deber de cuidado en su contenido.