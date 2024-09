Trabajadores judiciales piden a INE “no ser cómplice de un proceso viciado de origen”

El secretario del juzgado de Distrito en materia administrativa, abogado Carlos Ávila, pidió junto con otros de sus compañeros al INE “no ser cómplice en un proceso viciado de origen y mal llamado reforma judicial”.

Asimismo el trabajador del Poder judicial, dijo que este proceso en el que ahora se ha involucrado el Instituto es participar en un modelo “a modo”, y señaló que de dar seguimiento a este proceso el órgano se vuelve parte de un apéndice presidencial, como ha ocurrido en otras instancias.

“Muestra de ello es la sobrerrepresentación que le permitió al oficialismo contar con una mayoría en el congreso, estamos echado por la borda años de esfuerzo para hacer de este país un estado que sería democráticamente poco funcional”, señaló el litigante a La Razón.

Asimismo el secretario de juzgado dijo que hoy la presidenta del INE pretende iniciar un proceso electoral extraordinario “en total y franco desacato a la constitución”, de los Estados Unidos mexicanos y que también se hace una violación a los diversos tratados internacionales que los juzgadores han señalado están violando.

“Hoy este instituto tiene la posibilidad de reivindicarse y no continuar con un proceso viciado de origen, no puede consumarse el llamado e ilegal odio de la reforma judicial, no se puede iniciar un proceso electoral para elegir jueces y magistrados, cuando la misma presidenta del INE reconoció en su comparecencia ante la cámara de diputados que este era un proceso inviable”, señaló.

El trabajador judicial dijo que este procedimiento es inviable no solo por su complejidad sino por el costo que este representa y “por la burla que los empleados autómatas del presidente en el congreso aprobaron sin leer una iniciativa que pulula venganza y rencor”, afirmó.

Asimismo señaló que hoy en día el poder judicial es el único contrapeso, que existe en la sociedad mexicana y que “hoy el Ine puede detener esta simulación que sin duda es el intento claro para capturar al poder judicial, implotarlo a través de políticos disfrazados; el ejemplo más notorio lo tenemos delante con la señora Batres”, señaló.

