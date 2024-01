Plantea México a EU cuatro acciones para contener la migración en América Latina

El Presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó cuatro acciones conjuntas con Estados Unidos para atender de raíz el fenómeno de la migración en la región, y no sólo administrarlo, como regularizar a 10 millones de hispanos, destinar 20 mil millones de dólares a países de América Latina y el Caribe, y levantar los bloqueos a Cuba y Venezuela.

“Ahí va otro, cuatro medidas: una, 20 mil millones de dólares para países de América Latina y el Caribe, que el Congreso de Estados Unidos apruebe un plan de cooperación para el desarrollo y el bienestar, estamos hablando de lo estructural, no lo hacen y cuestionan.

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 5, 2024

“Dos, regularizar a cuando menos 10 millones de hispanos que tienen al menos 10 años trabajando honradamente en Estados Unidos. Tres, suspender el bloqueo a Cuba y comenzar un diálogo bilateral y abandonar esos temores de que el terrorismo.

“¿Qué peligro puede significar para Estados Unidos Cuba o cualquier otro país? Y cómo se sacrifica un pueblo por intereses políticos o ideológicos, ¿qué no puede haber diálogo?, ¿qué no puede haber entendimiento?, ¿qué no puede haber una relación de respeto?”, cuestionó AMLO.

En conferencia enumeró la cuarta propuesta: “Quitar todas las sanciones a Venezuela, porque miren, cuántos venezolanos de los 32 (secuestrados) y claro que eso es ir al fondo, ah que no le va gustar a los de un partido, pues no, pero yo estoy seguro que a la gente sí, me refiero a los ciudadanos estadounidenses, porque es enfrentar el problema como tal, no estar administrando el conflicto”.

AMLO refrendó su llamado urgente al Congreso y el gobierno de Estados Unidos para aplicar una política con dimensión social y no sigan con la misma visión de hace dos siglos sobre la región.

“Tiene que haber una política humana, con dimensión social, y ya abandonar la política de hace 200 años, la política hegemónica de imposiciones, de bloqueos, eso es del medioevo, no tiene nada que ver con el mundo actual, es como la irracionalidad de las guerras”, aseveró AMLO.

AMLO refirió que la integración de Norteamérica ya demostró su eficiencia y por eso debe perseguirse el mismo modelo para todos los países del continente con el objetivo de atender la migración.

“Si ya se demostró que es exitosa la integración de América del Norte, ¿por qué no de toda América? Es lo que planteamos a los amigos de Estados Unidos y Canadá, esto significa regularizar la cuestión migratoria”, abundó AMLO.

AMLO expuso que en el caso de México hay la posibilidad de generar empleo para los migrantes que deseen quedarse aquí, como en el corredor del Istmo, en las plantas de la región sur-sureste ahora con el inicio de operaciones del Tren Maya.

AMLO indicó que hay un acuerdo con gobiernos de países vecinos para aplicar los programas de bienestar como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Incluso, este último proyecto se analiza aplicarlo en empresas mexicanas instaladas en esas naciones donde se ofrezca capacitación, se les paga el apoyo de 7572 pesos mensuales (salario mínimo), para que los jóvenes, principalmente, no tengan que migrar a Estados Unidos.

Caravana migrante alista denuncias contra INM

Representantes de la caravana migrante que fue disuelta el pasado martes en el municipio de Mapastepec, Chiapas interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Instituto Nacional de Migración (INM) por la desaparición de 19 personas.

De acuerdo con Luis García Villagrán, vocero del éxodo desde el momento en que fue disuelta la caravana, agentes del INM comenzaron la separación de familias a diversos albergues, lo que supuso la desaparición de las personas ya que algunas se quedaron varadas en diversas localidades, viviendo en la calle en la búsqueda de sus familiares.

“Hay al momento 19 personas desaparecidas, ya que fueron separadas de sus familias. Hay mucha gente que vive en las calles y muchas familias que no saben donde están sus seres queridos. Algunas personas fueron trasladadas a otros municipios y dejadas en la calle, y eso no es cosa menor”, dijo.

Explicó que lo anterior es una situación muy grave que ha pasado desapercibida por parte de las autoridades, por ello, decidieron interponer la denuncia para que sea visible la problemática.

Por otra parte, dijo que el próximo lunes tendrán una reunión con todos los migrantes que se encuentran reuniéndose en el municipio de Arriaga, Chiapas para decidir el reinicio de la caravana migrante, pues calificó como un engaño las promesas del INM sobre la entrega de visas humanitarias.

“Nos estamos reagrupando ya que Migración solo nos engañó y pensamos que el actual gobierno se somete a Estados Unidos, por ello no nos van a dar nada para que siga el avance a Estados Unidos”, dijo.

Indicó que en caso de se reinicie la caravana migrante, ya no negociarán de ninguna manera con las autoridades, pues ya no escucharán las promesas de las autoridades que solo les mienten para que no haya éxodos por el país.

Con información de Jorge Butrón

