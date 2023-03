Polémica en gabinete federal por tragedia en Ciudad Juárez.

Frente a la tragedia registrada en un centro de retención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, la respuesta se debe dar a través de una responsabilidad compartida entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), y en la que “tenemos que dar la cara todos”, afirmó el titular de ésta última, Adán Augusto López.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el titular de Gobernación dijo que fue un acuerdo, dentro del Gobierno, que Relaciones Exteriores sería responsable de la migración, pero para efectos administrativos aparece Gobernación.

“A lo mejor habrá quienes me dicen: ‘bueno, ¿por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema, si él no es el encargado de operar el sistema migratorio?’. Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del Gobierno, que Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, es quien se encarga del tema migratorio”, subrayó.

“Pues, primero, es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas y por eso, en este y en otros temas, pues tenemos que dar la cara todos. El Gobierno no es de uno o de otro, el Gobierno lo encabeza el Presidente (Andrés Manuel) López Obrador y quienes estamos con él, pues tenemos la responsabilidad y esa responsabilidad es compartida de entrarle a los asuntos”, apuntó.

Reconoció que desde la medianoche del lunes, unas horas después del siniestro, conoció el video que circuló sobre el momento en que se inicia el incendio y cómo los guardias que estaban dentro del centro no hicieron nada, hasta ese momento, por liberar a los migrantes.

“Conozco el video que distribuyeron en el Gobierno del estado; el video lo teníamos desde la madrugada, la medianoche, pero para no entorpecer las investigaciones y por respeto a las víctimas, uno debe ser cuidadoso en estas cosas”, dijo López Hernández.

Añadió que los tres órdenes de Gobierno deben enfocarse “en la atención a las víctimas, a las familias, en coadyuvar con todo, para que quienes representan aquí en México a sus conciudadanos puedan tener facilidades administrativas y de todo tipo. Llegará el triste momento en que habrá que repatriar a los fallecidos”.

El encargado de la política interior del país indicó que, en este momento, es importante para el Gobierno atender y brindar todo el apoyo necesario.

“Porque hoy me decía un amigo: ‘No, es que ese es un tema delicado’; no, no hay temas delicados; creo que es momento de atenderlo, de coordinar esfuerzos, de dar toda la atención posible”, explicó.

Advirtió que el éxodo de migrantes tratando de llegar a Estados Unidos no se resolverá si no existen condiciones de desarrollo humano y de arraigo entre los países expulsores de personas.

“La migración no va a terminar mientras que en países hermanos no haya condiciones para el desarrollo humano, no haya condiciones para mejorar la vida; ha disminuido y, eso sí, cualquier día puedo venir y traemos cifras de que ha disminuido; no ha terminado, desde luego, la migración de paisanos”, afirmó.

Por separado, el canciller Ebrard expresó en su cuenta de Twitter la voluntad del país para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables, e indicó que solicitó a la Segob y al Instituto Nacional de Migración (INM) la información necesaria para compartirla con los países de origen de las víctimas.

“(Se les informó) la profunda indignación de México por lo acaecido y la voluntad del Gobierno y pueblo de México por esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”, mismos que, añadió, han sido presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), y dijo que deja “cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”.