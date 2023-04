'Polvo rosa', la nueva sustancia que preocupa en México y tiene efectos similares al éxtasis

Las estadísticas son frías y más cuando de muertes por sobredosis hablamos. Si bien en Estados Unidos se vive una crisis por consumo de opioides, específicamente de fentanilo -un debate férreo que mantiene con México- en nuestro país también se registran muertes por consumo de drogas.

Aunque el Gobierno de México ha intentado combatir el consumo de drogas, sobre todo en adolescentes y jóvenes, las sustancias se siguen consumiendo y una que ha causado preocupación recientemente es la conocida como "polvo rosa", la cual ha cobrado fuerza entre la población que consume este tipo de drogas y, por ende, alerta en las autoridades para reducir la cantidad de jóvenes y adolescentes que ya la ingieren.

¿Qué es el 'polvo rosa'?

Es conocido como Venus, Nexus, MFT, Tusi o Erox porque puede contener 2C-B, una feniletilamina psicodélica que fue sintetizada en los años 70 usada en las terapias de pareja como medicamento.

El polvo rosa combina los efectos alucinógenos del LSD con los efectos de energía que da el MDMA. Es, además, una droga con alto poder adquisitivo comparado con otras sustancias como la cocaína o la metanfetamina. Por eso es que también se le conoce como "droga para ricos".

La Asociación Bienestar y Desarrollo, el polvo rosa tiene también un olor dulce que es creado por la combinación de sustancias que son psicodélicas, depresoras y estimulantes. La ketamina, también contenida en el polvo rosa, es un anestésico disociativo que tiene graves consecuencias para la salud.

Consecuencias de consumir el polvo rosa

Al alterar los sentidos y cambiar la percepción del mundo y de la realidad debido a su alto grado de alucinación y alteración del pensamiento, el polvo rosa tiene graves consecuencias para la salud:

Pérdida de la conciencia

​Depresión

​Psicosis

​Cansancio

Desorientación

Alucinaciones

Ataques de pánico

Ataques de ansiedad

Consumida en altas dosis, puede ser todavía más grave

Expertos indican que, al durar los efectos entre 2 y 8 horas, en altas dosis pueden significar estas consecuencias para la salud:

Visión de halos rojos o verdes alrededor de los objetos

​Alteración de la capacidad de comunicarse con alguien más

​Sensación de miedo

​Sensación de frío

​Afectación de coordinación corporal y pérdidas de equilibrio

Polvo rosa decomisado por autoridades. Especial

No consumas drogas

Nunca es por demás el consejo. Hace un par de semanas, se creó en México -por parte del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador- una comisión presidencial para combatir el tráfico de drogas sintéticas y armas en el país.

Informaron que "la comisión tiene por objeto fungir como un grupo de de trabajo especial para el seguimiento de las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".

López Obrador aseguró a finales de febrero que si el consumo de drogas crece en México, sí va a padecerse en demasía. "Si no hacemos nada y eso (el consumo) va creciendo, entonces sí va a sufrirse mucho, no vamos a tener la posibilidad de serenar el país" indicó. Agregó que "entonces sí la violencia nos va a dominar, va a predominar. Estamos haciendo un esfuerzo y estamos bajando los homicidios; pero si no atendemos el crecimiento en el consumo, hacia adelante, no vamos a poder, va a ser más difícil enfrentar el flagelo de la violencia".

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Aunque en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida, refiere el diagnóstico hecho por Salud en México.