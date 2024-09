Con la novedad de que en Colima ocurrió que en una conferencia en materia de seguridad, un periodista pidió datos que, dijo, antes se daban, en materia de incidencia delictiva. Pero resulta que el vocero de seguridad de la entidad le dijo que no las tenía y recomendó al reportero que las buscara en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Si usted se pone a chambear en su área, júrelo que va a tener esa información”, dijo Francisco Almazán, quien señaló que la mesa de seguridad “ya dio las cifras que considera pertinentes”. Nos cuentan, sin embargo, que el funcionario no esperaba la respuesta del comunicador: “Entonces les vamos a pedir que se pongan a chambear en sus áreas, porque sus cifras alegres no coinciden con la realidad que vive Colima”. Le cuestionó que cómo era posible que hace unos días, a unas cuadras del Palacio de Gobierno, hayan asesinado a una persona. ¿Qué tal?