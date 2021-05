Porfirio Muñoz Ledo anuncia "tardeadas" para contrapesar mañaneras

A Morena lo que le duele es que soy opositor desde la izquierda, aseguró el diputado federal por el partido guinda y expresidente de la Cámara baja, Porfirio Muñoz Ledo.

En entrevista con La Razón advirtió que su mayor temor “es que estamos avanzando hacia el autoritarismo, pues los obsequiosos del régimen son incapaces de hacer frente a los excesos y ocurrencias que se dan todas las mañanas”.

Se van a llamar las tardeadas, analizaré cada uno de los temas que se aborden y daré respuesta puntual a todos esos temas Porfirio Muñoz Ledo

Diputado de Morena

Anunció que propondrá un ejercicio de comunicación en el que todos los opositores a este tipo de manifestaciones puedan participar como contrapeso de la información difundida en las conferencias matutinas del Presidente.

“Se van a llamar las tardeadas, analizaré cada uno de los temas que se aborden y daré respuesta puntual a todos esos temas”, dijo el diputado de Morena, por lo que propuso llevarlas a cabo en su casa.

Su propuesta de organizar las “tardeadas”, en clara alusión a lo que se ha dado en llamar la “mañanera” o la conferencia de prensa del Presidente López Obrador, requiere la presencia de un pool de prensa que se dé cita en un lugar público. Incluso propuso que se lleven a cabo en su casa.

“Los que quepan, no es muy grande el espacio, quizá podríamos transmitirlo por redes sociales, pero es un ejercicio de comunicación para responderle al Presidente, eso es lo que se requiere. Son muchas las inconsistencias, por ejemplo, dijo que llevaría a provincia todas las oficinas de gobierno: mentira, no ha movido ni una sola, pero de eso ya no habla, no sostiene el discurso, cada día sale con una nueva ocurrencia”, destacó Muñoz Ledo.

Confirmó que también está preparando un grupo de defensa de los organismos autónomos, “como el INE, el Coneval, el INEGI, el Ifetel, o el Banxico, no podemos seguir con una política económica de ocurrencias y caprichos”

Muñoz Ledo resaltó que el ejercicio de comunicación debería ayudar a sostener la idea de que el INE se ha convertido en un organismo garante de las elecciones que no puede fusionarse con el Poder Judicial.

“Imagínate a los jueces yendo a tocar casa por casa, para conseguir que los ciudadanos acudan a formar casillas, o calificando la elección; en el pasado fue la Secretaría de Gobernación la que calificaba y así nos fue, eso es totalmente inconstitucional, pero es parte de estas ideas inconsistentes que se le ocurren al Presidente. No estoy defendiendo al INE, por supuesto que requiere que lo reformemos, pero hombre, no llegar a excesos”, dijo.

A menos de cuatro meses de concluir su encargo como diputado federal, denunció que sus propios compañeros lo excluyeron del trabajo legislativo, e incluso evitaron su participación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por “temor a lo que diga”.

“Ellos son persecutores, yo sigo adelante. El problema que tenemos es que Andrés Manuel, o mejor dicho sus esbirros, son los que quieren controlar todo, centralizarlo”, señaló Muñoz Ledo.

De acuerdo con el legislador guanajuatense, los partidos políticos no le dejan muchas opciones a la ciudadanía “nada más nos queda el PRIAN y el nuevo PRI, espero ser suficientemente claro en esta referencia. A Movimiento Ciudadano no me voy a pasar”.

Aseguró a este diario que no dará marcha atrás y no teme al debate de las ideas.

“Voy a dar la pelea hasta la muerte, se necesita crear conciencia entre la clase política”, aseveró.