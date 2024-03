¿Por qué el 8M no se debe felicitar a las mujeres?

"Este 8 de marzo no regales flores. Tampoco chocolates. No felicites a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. En cambio, cuestiona, difunde los derechos humanos de las mujeres, denuncia los machismos, interioriza contigo mismo y no felicites. El 8M no es para celebrar. No es para felicitar". Tanto colectivas feministas como mujeres que acudirán también a la marcha de este 8M en todo México, piden que no se les felicite en un día en el que se lucha para ser escuchadas con diversas exigencias.

No felicitar a las mujeres este 8M es una consigna y ellas mismas explican por qué.

Todo comienza desde el origen del 8M

El 8 de marzo es una fecha en la que si bien se conmemora el Día Internacional de la Mujer, no es un motivo de celebración. Su origen va más allá de una fiesta, pues desde hace más de un siglo, esta fecha representa la lucha y sacrificio de miles de mujeres por tener derechos que históricamente sólo eran preservados en los hombres.

En 1857, en el marco de la Revolución Industrial, las trabajadoras textiles de Nueva York salieron a protestar por las pésimas condiciones de trabajo que recibían a diferencia de los hombres. El salario era menor a la mitad de lo que ellos recibían. Para 1907, en Alemania, se fundó la Internacional Socialista de Mujeres con el objetivo, entre otros, de conseguir el sufragio femenino, es decir, que a las mujeres se les permitiera votar.

Cuatro años después, el 25 de marzo de 1911, también en Nueva York, sucedió un hecho que indignó a la sociedad y que sigue siendo estandarte en esta 8M: un incendio en una fábrica de confección de camisas, provocó la muerte de casi 150 trabajadores, en su mayoría mujeres, que no pudieron salir del lugar porque éste se encontraba cerrado con llave.

Decenas de mujeres marchan el 8 de marzo por el malecón de Coatzacoalcos en el marco del Día Internacional de la Mujer en imagen de archivo. Ángel Hernández / Cuartoscuro

Una fecha en la que se levanta la voz en color morado

Tanto las colectivas feministas como las mujeres que integran no sólo las marchas de este 8M, sino la mayoría de la sociedad, salen este 8M a exigir (en México) un alto a los feminicidios, a la violencia doméstica, a la violencia vicaria.

Se alza la voz a favor del aborto, por el derecho a decidir sobre sus cuerpos; protestan en contra de la discriminación, de la violencia vicaria; exigen igualdad salarial, justicia, alto a la revictimización. Al ser un día de lucha, de protestar por derechos que deberían ser iguales para todas y todos, sin importar tu género, se considera insensible felicitar a las mujeres.

Aunque la intención de felicitar sea buena, muchas personas argumentan que se trivializa la fecha; que lo que se debería hacer es cuestionar nuestros machismos, reconocer las desigualdades; apoyar en la denuncia a nuestro círculo cercano si son abusadores o violentadores y cuestionarnos qué se está haciendo mal para que las mujeres tengan que salir a las calles para exigir sus derechos.

