Mujeres de todo México se preparan para asistir a la marcha este 8M por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también muchas de ellas se preguntan si pueden asistir con sus hijos e hijas, sobre todo aquellas que van por primera vez a esta manifestación anual. Una de las exigencias de las mujeres en esta marcha que se lleva a cabo alrededor del mundo, es la visibilidad de la maternidad.

Así que aquí te compartimos no sólo si puedes asistir o no con tus hijos e hijas, sino también algunas recomendaciones, así como la importancia de la inclusión de las maternidades feministas en la estrategia pública no sólo del país, sino del mundo entero.

¿Puedo llevar a mis hijas e hijos a la marcha del 8M?

La respuesta es sí. Si quieres acudir con familiares mujeres o unirte a contingentes que estén designados para maternidades e infancias para que te sientas más tranquila, puedes hacerlo, sobre todo por cuestiones de seguridad.

Para ello, lo que te aconsejamos es que si vas a llevar a tus pequeños o pequeñas, no sean tan pequeñitos, pues las altas temperaturas registradas durante la marcha, podrían afectar su salud. En todo caso, lo que también te recomendamos es ubicar con anticipación colectivas de maternidades en tu localidad, para que te den una guía más extensa sobre los cuidados que debes tener para proteger a tus hijas e hijos.

Aunque en algunas redes sociales te recomienden no llevarlos, las propias colectivas te indican que "no se dejen intimidar, si alguien les dice que 'exponen' a sus crías al llevarlas a marchar. Colectivas como "Crianza Feminista", te piden considerar lo siguiente:

Llevar la maternidad al espacio público es una forma de protesta

​Criar NNA conscientes para que defiendan sus derechos es una forma de protesta

​La maternidad como postura política es una forma de protesta

​Que las infancias y las madres tomemos las calles es un acto revolucionario

Recomendaciones si llevas a tus hijos o hijas a la marcha del 8M

Prepara un kit con elementos esenciales como gorras o sombreros, bloqueador solar, ropa, calzado cómodo, agua, carreola para los más pequeños.

​Usa un plumón para escribir en tu brazo y en el de tus hijos o hijas información de contacto en caso de emergencia.

​Habla con ellos para que sepan qué verán, qué escucharán y por qué los llevarás contigo.

​Siempre mantenlos cerca de ti, no dejes que se separen de tu lado.

​En caso de que la marcha se detenga, siéntate en el suelo para descansar y ofréceles agua y comida.

