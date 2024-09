¿Por qué no hay puentes en octubre? Esta es la FECHA del próximo descanso en México

El primer puente del ciclo escolar 2024-2025 es el del 16 de septiembre con motivo de la conmemoración de la Independencia de México. Ese mismo día se considera de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo y además cae en lunes, por lo que este mes ya nos hace disfrutar de un día de descanso extra, pegadito al fin de semana.

Sin embargo -se sabe cómo somos los mexicanos- ya estamos pensando en cuándo será el próximo puente, y tomando en cuenta que se vienen las celebraciones de Halloween, buscamos en el calendario si octubre, décimo mes del año, tiene por ahí alguno escondido.

Lamentamos decirte que no, en octubre no hay ningún puente, al menos no para los trabajadores del sector formal en México, pues las y los estudiantes de educación básica sí tienen el último del mes, por el Consejo Técnico Escolar. Eso sí, te contamos cuándo sería el siguiente puente que puedas disfrutar en nuestro país.

¿Cuándo es el próximo puente en México?

Luego del del 16 de septiembre, el próximo puente en México será el del lunes 18 de noviembre, en conmemoración por el aniversario de la Revolución Mexicana. Recordemos que la fecha es el 20 de noviembre, pero se recorre para disfrutar de un día de descanso, pegadito al fin de semana.

Ese, además, es el último puente del año. En total, son cinco los que se disfrutarán a lo largo de todo este 2024.

Ya no hay puentes en octubre... ¿entonces hasta cuándo hay otro? Cuartoscuro.

¿Octubre no tiene un solo día de descanso?

Octubre sí tiene un día de descanso obligatorio, estipulado a partir de este 2024 y ese es el 1 de octubre, día en que tomará posesión Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Anteriormente se hacía el 1 de diciembre, sin embargo, para este año, comenzará a celebrarse la transición en el Ejecutivo el 1 de octubre cada seis años.

Ese 1 de octubre está marcado en la Ley Federal del Trabajo como de descanso obligatorio, sin embargo, para los estudiantes de nivel básico en México, léase preescolar, primaria y secundaria, tendrán un día extra de descanso que es el viernes 25 de octubre, por el Consejo Técnico Escolar.

