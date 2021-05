Portada de The Economist, "majadera y mentirosa": AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la información de la revista inglesa The Economist al calificarla como majadera y mentirosa "llamándome el falso mesías", y aseguró que sólo hizo el ridículo con una portada "muy ramplona de pasquín".

Ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación, entonces sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa llamándome 'el falso mesías' (...) Y todavía con falta de ética llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Revista hace el ridículo: AMLO

Durante la habitual conferencia mañanera, AMLO destacó que ese tipo de revistas atraviesan por una situación crítica, pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética no las van a leer ni en Londres.

Cada quien se hace responsable, quien se excede, esa revista qué es lo que hace, el ridículo. En periodismo y política se puede hacer todo, pero procurar no hacer el ridículo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El titular del Ejecutivo federal agregó: "Imagínense una portada como si fuese un cartel, es una propaganda muy ramplona de pasquín. Entonces eso no les ayuda, si de por sí los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad".

López Obrador, irónico, declaró que al aparecer en esa portada de la revista The Economist "me sentí muy importante", sin embargo, consideró que es normal que haya molestia en los directivos que durante mucho tiempo apoyaron el modelo neoliberal que no es más que una política de pillaje.

"Estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante la corrupción que imperó, se dedicaban a elogiar a los corruptos de México porque son conservadores, siempre", remarcó.

El Presidente de la República cuestionó que una empresa extranjera convoque a los mexicanos a votar contra el proyecto de la Cuarta Transformación, luego de considerar que representaba "un peligro para la democracia".

Es como si yo voy a Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo (Jeremy) Corbyn del partido Laborista. Yo no puedo hacer eso porque le corresponde a los ingleses Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

"Entonces por qué no respetan ni siquiera las formas, pues es un estado de ánimo de mucho enojo porque se están llevando a cabo los cambios en el país", aseveró el mandatario.

Reconoció también que son públicas sus diferencias con Diego Fernández de Cevallos y el periodista Joaquín López-Dóriga, sin embargo, dijo que "no soy un hombre de rencores, de odios. Por eso creo que soy feliz porque cuando uno alberga rencores, odios, se amarga la vida".

