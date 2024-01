Premios ESLAND: AMLO sería nominado a Streamer del Año por ser el más visto en Latinoamérica

Una de las decisiones más polémicas que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras su llegada al poder en el 2018, fue instaurar una conferencia matutina de lunes a viernes desde Palacio Nacional, para mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones que lleva a cabo en su gobierno en México.

Se sabe que esta conferencia de prensa que vincula a los ciudadanos con el presidente y con los medios de comunicación se transmite no sólo por la señal oficial del Poder Ejecutivo, sino también en los canales oficiales de YouTube del Gobierno de México y del mismo presidente. Las millones de visitas han provocado que se planee tomarlo en cuenta para ser nominado como Streamer del Año a los Premios Esland, mismos que reconocen a todos los creadores del contenido de habla hispana.

¿AMLO nominado a los Premios ESLAND?

A través de su cuenta de X, antes Twitter, los Premios Esland lanzaron una encuesta en la que preguntan si estarían de acuerdo con la nominación del presidente de México a estos galardones que se llevarán a cabo este año en Andorra el próximo 17 de febrero.

"¿AMLO nominado a los Premios ESLAND?" se lee en la encuesta de los premios, en donde al cierre de esta nota (y a falta de veinte horas para cerrarse) la encuesta acumulaba 53 mil 742 votos, de los cuales el 48.7 por ciento elegía la opción "Sí" y el 51.3 por ciento se decantaban por el "No".

Uno de esos votos negativos lo dio la streamer Alana Flores, estrella mexicana de TikTok, quien argumentó lo siguiente como respuesta a la encuesta de los Premios Esland: "No, por varios motivos rotundamente no. Principalmente no creo que sea correcto mezclar la política de nuestro país con los Esland, sobre todo cuando es año de elecciones".

Esta es la encuesta lanzada por los Premios ESLAND en su cuenta de X. Captura de pantalla.

¿Por qué consideran al presidente para los Premios ESLAND?

De acuerdo a lo que informaron en su momento los organizadores de los Premios Esland, consideran a López Obrador porque ha sido el más visto en toda América Latina a través de sus conferencias de prensa desde Palacio Nacional o desde donde se encuentre de gira en la República Mexicana.

Refieren que "hay un streamer que este año no está entre los streamers normales, porque es un streamer diferente. Es un streamer mexicano, y es un streamer que desde la organización tenemos la duda de si debe estar nominado o no a los Esland porque sus estadísticas, sus números y todo lo que hace en directo, lo respalda. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al presidente de México".

Explicar un poco las razones de la consulta:

Nuestra referencia a la hora de nominar son las estadísticas, no el contenido.

Todas las páginas de métricas le consideran streamer, saliendo en todos los tops y queremos consultar antes de saltarnos una de nuestras normas básicas de… — Pol Turrents (@polispol) January 4, 2024

¿Qué son los Premios ESLAND?

Según lo que informan en su página oficial, los Premios Esland son una iniciativa privada "promovida por el célebre streamer TheGrefg y buscan apoyar y reconocer la creación de contenido en el ámbito hispanohablante. Esland es el acrónimo de España, Latinoamérica y Andorra, tres localizaciones geográficas que comparten el idioma que las une más allá de cualquier frontera, ya sea física o virtual".

