Prenden alarmas por falta de fondos para elección en Coahuila

La preparación de los comicios para Coahuila y el Estado de México enfrenta riesgos presupuestales, de acuerdo con los reportes que han realizado los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), de los que el principal peligro lo presentan las elecciones coahuilenses.

De acuerdo con las notificaciones que ambas instituciones locales han realizado al Instituto Nacional Electoral (INE), en el caso de Coahuila, el Instituto Electoral local notificó al INE un “alto riesgo” para la realización del proceso electoral, ya que no sólo tuvo un recorte presupuestal del 45.5 por ciento para este año, sino que ha dejado de recibir las ministraciones mensuales.

De acuerdo con la presidencia del OPLE de Coahuila, el gobierno estatal de Miguel Riquelme no ha entregado la ampliación presupuestal que se solicitó para atender las actividades de preparación del proceso electoral local 2022-2023, ya que, de los 36 millones solicitados, únicamente se ha entregado un monto de 7.2 millones, lo que tiene al órgano electoral en números rojos.

“El OPLE de Coahuila tiene una situación de riesgo alto, con motivo de la interrupción de la entrega de la ampliación presupuestal que solicitó. Hasta el momento se le han otorgado 7.2 millones de pesos de los 36 requeridos, lo que ha repercutido en el desarrollo de actividades encaminadas a la preparación del proceso electoral, tales como la contratación de inmuebles-sedes de los comités electorales, la contratación de servicios de telefonía para el desarrollo del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), la preparación de campañas de difusión y promoción para candidaturas independientes y el voto en el extranjero, entre otros más”, detalló Edmundo Jacobo Molina.

Al respecto, el propio Instituto Electoral de Coahuila (IEC) advirtió que esta situación ha paralizado diversas actividades encaminadas a la organización del proceso electoral local y ubica en “máximo riesgo” la elección, según la clasificación del INE, dada la situación del OPLE.

El reporte señala que, por ejemplo, el 11 de agosto se solicitaron recursos por un monto de 8.2 millones de pesos, correspondientes a la ampliación presupuestal requerida, para atender las actividades encaminadas a la preparación del proceso electoral local, cuya falta de ministración afecta la organización electoral.

En ese sentido, adelantó que las actividades que se verán afectadas por la falta de recursos son, entre otras, la búsqueda y contratación de inmuebles en los que deberán operar los 54 comités electorales; los procedimientos de adquisición de equipo de cómputo; la contratación de servicios de telefonía e internet para el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como la adquisición de licencias informáticas que permitan trabajar en el diseño de documentos y materiales electorales.

El IEC señaló que también es necesario realizar campañas de difusión y promoción, tales como el voto en el extranjero y sobre las candidaturas independientes.

Además, expuso que también se requiere llevar a cabo la licitación de los materiales de la primera etapa de capacitación a funcionarios de las mesas directivas de casilla y el mantenimiento al parque vehicular, para garantizar la seguridad del funcionariado del instituto que trabaja en campo.

Ante el escenario que enfrentan los OPLE de los estados que tendrán elecciones en el 2023, particularmente en el caso de Coahuila, el INE apuntó que dará un seguimiento puntual para vigilar que cuente con los recursos suficientes para organizar el proceso electoral.

Edmundo Jacobo Molina, Secretario ejecutivo del INE

Para el caso de los comicios mexiquenses, la primera etapa para la organización del proceso electoral comenzará con un año en el que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) tuvo un recorte presupuestal de 14.2 por ciento.

De este modo, en las elecciones más grandes que se celebrarán en el 2023, en la primera etapa que corresponde a este año, el OPLE mexiquense cuenta con 86.2 millones de pesos menos, lo que, hasta el momento, se asegura, no pone en peligro el proceso.

“Si bien tuvo un recorte presupuestal (el IEEM) cercano al 30 por ciento (para este año), por el momento no se advierten dificultades para el desarrollo de sus funciones por motivos financieros”, destacó el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

Exconsejero ve crimen infiltrado en campañas

Con amenazas a la población y a candidatos, así como aportaciones ilegales a diversos actores políticos, el crimen organizado se ha logrado infiltrar en los procesos electorales de México, aseguró Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con La Razón, el exconsejero electoral lamentó que los grupos delictivos y los cárteles de la droga hayan avanzado tanto en el país y ejerzan control en muchas zonas. Incluso, dijo, llegan a determinar quién o quiénes serán las personas que deban gobernar.

La influencia e intromisión de los delincuentes, abundó, ha sido tanta en el territorio nacional, que el ámbito electoral no ha escapado ni ha sido excepción, en un problema que, de no ser atendido, generará más desplazamientos obligados de las poblaciones y asesinatos.

“Sería muy lamentable que se fuera naturalizando la presencia del crimen organizado en todo el país, que nos vaya diciendo poco a poco quién ocupará las responsabilidades públicas y, cuando no les convienen los que llegan (a las candidaturas o puestos de gobierno), pues los asesinan”, aseguró.

Baños Martínez puso como ejemplo los hechos ocurridos con “las mujeres asesinadas en Guanajuato del partido Movimiento Ciudadano (MC), que no quisieron vínculos con estos grupos delictivos en el 2021 y entonces el crimen organizado se molestó y las abanderadas fueron asesinadas”.

“No quiere decir que antes no sucedía esta intervención del crimen organizado, pero no en los niveles cotidianos que ahora vivimos, que son amenazas cotidianas, zonas amenazadas y dominadas por los grupos delictivos. Véase Zacatecas como un ejemplo donde los pobladores abandonaron sus ganados, mascotas, casas y tierras, porque ya no podían vivir con el crimen organizado”, afirmó.

El exfuncionario dijo que otros ejemplos que demuestran la situación tan crítica por la cual pasa el país son los bloqueos, quemas de tiendas de conveniencia y ráfagas de balas a los civiles; entonces, es una forma de amedrentar a la población para que queden bajo su dominio.

Marco Baños, Exconsejero del INE

En el caso del INE, explicó, tiene una responsabilidad administrativa de organizar las elecciones, tiene estrategias para trabajar en las zonas de peligro donde debe llegar para hacer los preparativos; por ejemplo, donde se siembra amapola. “Suena feo decirlo así, pero no hemos tenido problemáticas en la instalación de casillas”.

Una de las problemáticas que estamos viviendo en estos momentos es cómo algunos grupos delictivos les inyectan dinero a las campañas de los candidatos con los cuales tienen una relación o son afines a sus ideas, mencionó.

“También estamos viendo cómo generan presión en contra de los votantes, con amenazas y advertencias de no votar por los candidatos que no son afines a ellos”, señaló.

Consideró que México no se encuentra en los niveles de peligro y violencia que se vivieron en las décadas de los 80 y 90 en Colombia, pero “ya estamos en una ruta que se acerca a eso”.

Se debe evitar eso y no dejar pasar más irregularidades, como las ocurridas en Tamaulipas, donde se vio la intervención de los grupos delictivos en favor de un candidato, consideró.