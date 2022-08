Preocupa a Murillo que liberen a responsables

“Yo ya estoy grande. Lo que me preocupa realmente es que quieran aprovechar que sea encarcelado y terminen absueltos o liberados quienes realmente desaparecieron a los estudiantes”, le dijo el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a su abogado.

En entrevista con La Razón, Antonio López describió el estado de ánimo de su cliente, acusado de tres delitos en el caso Ayotzinapa, y apuntó que, a quienes se refería el exfuncionario, al manifestar que no le importa que lo procesen a él, es a quienes fueron identificados como autores de la desaparición de los 43 normalistas: la organización Guerreros Unidos.

Al perfilar la estrategia que guiará los pasos del equipo de defensa legal, señaló que están por determinar si interponen una apelación o un amparo indirecto tanto de la prisión preventiva justificada como de la propia vinculación a proceso que dictó el juez, derivado del caso en el que se acusa a Murillo Karam de tortura, desaparición forzada y delito contra la administración de la justicia.

“Nos van a entregar la resolución y vamos a analizar cuál es el medio de impugnación más eficaz. Pudiera ser una apelación o un amparo indirecto, tanto de prisión preventiva justificada y la propia vinculación a proceso”, dijo el litigante.

Cuestionado acerca de si a su cliente le beneficiaría la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, también acusado de los mismos ilícitos y quien se encuentra en Israel, consideró que es irrelevante, pues “a Zerón ya le ofrecieron un criterio de oportunidad, según lo que señala el propio Gobierno en el informe, y hasta el momento él no ha aceptado”.

Comentó que a Jesús Murillo no se le atribuye haber torturado a alguien; más bien, dijo, se le imputa no haber denunciado, e insistió en que el exservidor público no tuvo conocimiento de los hechos.

Durante la audiencia del miércoles, los fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR) argumentaron que se presentaron actos de tortura, basándose en las conferencias de prensa de los días 7 de noviembre del 2014 y 27 de enero del 2015, donde se ve un interrogatorio a detenidos.

Los fiscales tomaron dichas conferencias como dato de prueba de que el exprocurador, en su calidad de superior jerárquico de Tomas Zerón, tenía conocimiento de las torturas contra cuatro personas que en su momento fueron presentadas como dos halcones y dos sicarios del grupo Guerreros Unidos.

“Hay unos videos que obran en la investigación. En esa conferencia de prensa se transmite parte de las entrevistas que rinden los cuatro supuestos torturados; estas entrevistas, al parecer, se dan ante un perito en materia de psicología.

“No advertimos tortura. Imagínese que saliera un servidor público y difundiera una conferencia en donde están torturando a una persona; sería absurdo. Los fiscales dicen que estas personas fueron objeto de torturas. Nosotros no nos vamos a meter en estos temas. Lo que se le atribuye a mi representado es que él instruyó estas acciones ilegales y es falso”, aseveró.

En cuanto al estado de salud del exprocurador, señaló que su cliente tiene enfermedades crónicas: insuficiencia vascular cerebral, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aunque reconoció que ha sido tratado con dignidad por la FGR al detenerlo y en el centro de seguridad, no es adecuado que permanezca en prisión, cuando debe gozar de la presunción de inocencia y, por tanto, tendría que enfrentar el proceso en libertad.