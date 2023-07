Preocupa salida del GIEI sin resolverse caso Ayotzinapa

Con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de México a finales de julio, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ven difícil que se pueda resolver el caso de la desaparición de sus hijos, por lo que, aseguran, se incumplió la promesa del Gobierno federal.

En entrevista con La Razón, María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, dijo que el caso ha quedado en la impunidad, pues a pesar de las promesas de la actual administración, no se generaron avances relevantes en el paradero de los jóvenes.

“El Gobierno federal viola nuestro derecho a una vida plena y a un futuro mejor, ya que no ha generado resultados y solo hay impunidad. Él (Presidente) se comprometió en la silla presidencial que iba a resolver el caso, pero ya va de salida y no hay nada, para nosotros está claro que incumplió todo lo que prometió”, aseveró.

La señora Tlatempa Bello agregó que tiene preocupación de que se vaya el GIEI, ya que ellos eran los que estaban dando avances en el caso de la desaparición de sus hijos, además que aseguró que ya no hay confianza hacia el Gobierno federal, puesto que no han visto un verdadero respaldo desde hace muchos meses.

“Dijo que iba a esclarecer el caso y nada, como ya va de salida ya no le importa, además ya va de salida y por eso ya no le echan las mismas ganas, por eso como no hay disposición, no hay avances lo que es claro de que esta administración ya no hizo nada. No se ha visto un interés real de esclarecer el caso de Ayotzinapa”, estimó.

Reiteró que le tienen mucha confianza a los expertos del GIEI ya que son la única posibilidad de lograr encontrar el paradero de los jóvenes y se resuelva el caso, pero aclaró que ellos mismos han denunciado impunidad en el tema, por ello, dijo que a casi nueve años de los hechos siguen viviendo en una corrupción.

“Nosotros nos comprometimos con este Gobierno porque nos dijo que iban a encontrar a nuestros hijos, pero no se hizo nada y sólo hubo declaraciones y promesas. Hasta el día de hoy no vemos investigaciones contra Murillo Karam, más allá que lo tengan recluido, al exgobernador Ángel Aguirre, Iñaki Blanco y los del Ejército”, explicó.

Mencionó que si bien es preferible que se queden los del GIEI, tampoco se les puede obligar, ya que fue el mismo Gobierno el que no les dio condiciones para seguir con las investigaciones.

Será el próximo martes que los expertos encabezados por Ángela Buitrago rindan su sexto y último informe de actividades para dar a a conocer recientes hallazgos, así como los obstáculos a los que se enfrentaron y los pendientes que quedan sobre el caso, previo a su partida del país.

Cabe recordar que en este Gobierno el grupo interdisciplinario de expertos retomó las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas en 2020, luego de que emitieran un informe final en 2016.