'No somos sus opositoras': Madres buscadoras piden a AMLO que las reciba

Madres buscadoras mexicanas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que también las reciba en Palacio Nacional para hablar sobre sus desaparecidos, tal como lo hizo esta mañana con la activista argentina Estela de Carlotto.

Por medio de un video colectivo difundido por la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, madres originarias de diversas entidades enviaron el mensaje al mandatario federal.

Las mujeres celebraron que haya abierto un espacio a la activista extranjera, cuya lucha, aseguraron, ha inspirado a toda América Latina.

🔴📣 Mensaje de buscadoras en México, luego que el Presidente recibió a Estela de Carlotto en la #ConferenciaMañanera #HastaEncontrarles pic.twitter.com/KKLgOfz2oV — Brigada Buscándol@s (@brigadabuscando) July 21, 2023

Sin embargo, las madres buscadoras mencionaron que la situación que se vive en México desde hace 15 años es igual o más grave que la atravesada en aquel país, pues ya se acumulan más de cien mil desaparecidos y 50 mil cuerpos sin identificar.

Por ello solicitaron al presidente que también las escuche a ellas y sus familias, porque no son sus opositoras.

“Nosotras no estamos en la griilla, no somos opositoras, no somos sus opositoras, somos como Estela de Carlotto, madres, familiares rotas por el dolor. Solo buscamos saber qué pasó con nuestros seres queridos, lo que nos mueve es el amor. Le pedimos que así como recibió a estela nos reciba a las madres de México y hermanas, padres buscadores para hablar de la tragedia que vivimos”, dijeron.

Síguenos también en Google News

Leo