No se preocupen, habrá continuidad de la 4T: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la gente no preocuparse por la entrega de programas sociales, ya que adelantó habrá continuidad de la Cuarta Transformación.

Desde el municipio de Pungarabato, Guerrero y ante el grito de los habitantes de la localidad de quedarse, reiteró que no se reelegirá en el cargo, pues afirmó que no se le debe tener tanto cariño al poder.

“Vamos a continuar apoyando en el tiempo que me queda, pero no se preocupen porque habrá continuidad, ya no estaré yo porque ando cerrando mi ciclo, y soy partidario de la no reelección, pues luego se cae en el necesarito, pues se piensa que un líder es indispensable”, dijo.

Señaló que todo su trabajo lo dedica a que no falte lo básico y lo necesario para la población que menos tiene, por ello, sostuvo que les puede garantizar que no hay una comunidad en Guerrero y en México en donde no llegue una ayuda, hasta en los pueblos más apartados.

Indicó que está procurando elevar todos los programas a rango constitucional , para que esté quien esté, no se puedan quitar los apoyos.

Durante su mensaje a los habitantes, repasó los programas sociales que se brindan en la comunidad, mismos que se traducen en becas, pensiones, entrega de fertilizantes, entre otros, sin intermediarios y de manera directa; además, mencionó que a través del Banco del Bienestar se entregan los recursos para evitar que “los coyotes” quiten el dinero.

López Obrador dijo que van a reconstruir 250 mil viviendas en el municipio de Acapulco que resultaron afectadas por el impacto del huracán Otis, el pasado 25 de octubre.

Por otra parte, dijo que se va a terminar el modelo corruptor de administraciones pasadas, debido a que antes todo se robaban, y solo cuando había elecciones llegaban con la gente a entregar despensas, sin embargo, dijo que ahora hay presupuesto, pues alcanza ya que nadie roba.

Además, reafirmó su compromiso de levantar el sistema de salud para máximo de 2024, a pesar de los ataques de la oposición.

