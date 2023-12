Presenta Xóchitl Gálvez a su equipo de precampaña; propone construir un México de clase media fuerte

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, presentó a su equipo de precampaña, al cual le dio la instrucción de trabajar para ganar 2024 con el objetivo de hacer “de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona”.

El coordinador de la campaña, Santiago Creel, se encargó de dar a conocer los nombramientos, que incluyen a miembros del PAN, PRI y PRD.

Este será mi equipo de organización para lo que viene. #FuerteComoTú Precandidata única a la Presidencia. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN, PRI, PRD y sus Órganos Partidistas. https://t.co/gqKP02TvY0 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 5, 2023

Se designó a Armando Tejeda, como coordinador operativo; Carolina Viggiano, coordinadora ejecutiva; Ángel Ávila, coordinador de alianzas; Kenia López Rabadán, jefa de oficina de la precandidata; Rubén Moreira, coordinador nacional territorial; Max Cortázar, coordinador de comunicación social; Josefina Vázquez Mota, coordinadora de líderes en campaña; Margarita Martínez, promoción del voto; Rolando Zapata, defensa del voto, y Jesús Ortega, prospectiva.

También participarán Margarita Zavala, encargada del rubro de sociedad civil; Enrique de la Madrid, plan de gobierno; Norma Aceves, atención a personas con discapacidad; Fernando Rodríguez Doval, contenido; Alejandra Latapí, vinculación institucional; Ildefonso Guajardo, Relaciones Exteriores; Alejandra Reynoso, causas sociales; Blanca Alcalá Ruiz, asuntos migratorios;

Leticia Barrera Maldonado, enlace con el campo; Alessandra Rojo de la Vega, activismo social; Julieta Camacho Granados, gestión social; Débora Romero Vázquez, mujeres, y Moisés Gómez, agenda.

Xóchitl Gálvez apuntó que las tres palabras clave que guiarán a su equipo son confianza, verdad y trabajo y los convocó a hacer una campaña ganadora.

“La gente trabaja mucho, pero no recibe lo que se merece, salud, seguridad, educación, un buen salario, prestaciones, cuidados, es lo que la gente se merece. Durante seis años nos han dicho primero los pobres, no es mala idea, es lo justo, esta campaña tiene una idea mejor, hagamos de México un país de clase media fuerte, un México chingón”, aseveró.

Para lograr ese objetivo, expuso cinco ejes rectores: una economía orientada a la prosperidad; seguridad en tu colonia, tu pueblo y tu calle, la ley si es la ley; salud y educación de calidad; un gobierno que sí te cuide, con un sistema nacional de cuidados, y un gobierno que respete tus libertades.

“Haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona, en pocas palabras, un México chingón, éste es un equipo plural, refleja la diversidad política, 100 por ciento de honestidad, 100 por ciento de capacidad y 100 por ciento de trabajo y talento, combina experiencia y juventud, política y sociedad civil, pone al más alto nivel sociedad civil, mujeres, personas con discapacidad, causas sociales, migrantes, indígenas y afromexicanas.

“Un equipo de gente valiente, que ha alzado la voz, que no se agacha, que no convalida la militarización, la destrucción de instituciones, defiende la democracia, defiende las libertades, la libertad y la verdad, no es un equipo agachón que va a recibir órdenes”, afirmó.

Gálvez también hizo dos nombramientos personales y designó a su hija Diana como su representante con los Xochilovers, mientras que anunció que su hijo Juan Pablo será encargado de crear una red nacional de jóvenes.

Durante la presentación de su equipo, la precandidata presidencial de oposición pidió recordar con un minuto de aplausos a Juan Pablo Adame, quien falleció a causa de cáncer: “Quiero recordarlo como era, un hombre echado para adelante, trabajador, que siempre buscó trabajar por México, ese es el recuerdo que tengo de Juan Pablo”, expresó.

