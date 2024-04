Presentan Agenda de Mujeres de Claudia Sheinbaum en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero

A unas semanas de las elecciones presidenciales en las cuales se tomarán decisiones importantes para dirigir los destinos de nuestra nación, se llevó a cabo la Gira Nacional de Mujeres “Con Claudia Llegamos Todas” la cual tiene como objetivo principal compartir con mujeres de diversos sectores a lo largo y ancho del país las iniciativas, proyectos y políticas destinadas a promover el bienestar y la igualdad de oportunidades para las mujeres mexicanas.

El Consejo Nacional de Mujeres, en respaldo a la candidata Claudia Sheinbaum Pardo durante su Gira Nacional, se reunió con aproximadamente 3,500 mujeres de diversos sectores de la Costa Grande de Guerrero para dar a conocer las propuestas de la “República de y para las Mujeres” de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

El evento estuvo encabezado por Gabriela Jiménez, presidenta de “Que Siga la Democracia”, Teresa Ramos cofundadora de “Por Ella por Todas”, Maria Teresa Ealy presidenta y fundadora de “Fundación Maria Teresa Ealy Diaz”, acompañadas por la candidata a Diputada Federal de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Maricarmen Cabrera Lagunas, la candidata a Diputada local de MORENA, Leticia Rodríguez Armenta, la candidata a Diputada local por el PT, Verónica Arriaga Valdovinos, la candidata a Diputada local por el PVEM, Yulidia Rodríguez Medina y la presidenta del consejo estatal de MORENA, Elsa Valencia Guzmán.

En sus participaciones, Gabriela Jiménez dio a conocer los grandes resultados durante la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México en torno a la Agenda de las Mujeres; destacó que “durante el sexenio de nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum se disminuyeron el 33% de muertes violentas contra las mujeres entre 2019 y 2023, se incrementaron en un 69% en las vinculaciones a proceso por delitos de género”.

Durante la conferencia de prensa, Gabriela Jiménez Godoy, dio a conocer la gira en toda la República para dar a conocer la Agenda de Género de Claudia Sheinbaum e invitar a más mujeres a participar en esta elección histórica donde veremos por primera vez a una mujer dirigiendo los destinos de nuestra nación.

Tere Ramos, cofundadora nacional de “Por Ella, Por Todas”, saludó a las mujeres “sheingonas” y agradeció a Gaby Jiménez por la invitación a Ixtapa-Zihuatanejo para difundir las propuestas de Claudia Sheinbaum; explicó a las asistentes las propuestas de la Agenda de Mujeres, destacó que “Claudia apoyará a las mujeres de 60 a 64 años con el equivalente a por lo menos la mitad de lo que reciben los adultos mayores de 65 y más, Claudia si se preocupa por las mujeres adultas, no como la señora X que dice que si a los 60 años de edad no han hecho un patrimonio son unos weyes”. Asimismo, refirió “con la llegada de la primer mujer presidenta Claudia Sheinbaum, en todo México el agresor saldrá de casa cuando sufran violencia, y no tendrán que irse a albergues como suele suceder”.

Por último, explicó que modificará las leyes para garantizar gabinetes paritarios en donde los gobiernos estén conformados por la mitad de las mujeres. “Definitivamente en México queremos a una mujer con experiencia y temple de acero como Claudia Sheinbaum, por qué son las herramientas con las que gobernará nuestro país” puntualizó.

A su vez, la abogada penalista Maria Teresa Ealy Díaz refirió: “Claudia impulsará a nivel nacional la Ley Olimpia y la Ley Vicaria; de igual manera dentro de sus propuestas se investigará a nivel nacional a toda muerte violenta contra alguna mujer como el delito de feminicidio”.

Destacó la preocupación de la desinformación que aún existe en nuestro país, sobre todo, en los jóvenes, y explicó “Cuando Claudia llegó a la jefatura de gobierno, casi de inmediato implementó la línea SOS para atención inmediata a cualquier mujer que se encuentre en una situación de riesgo, iniciativa que implementará a nivel nacional”.

La activista social e impulsora de los derechos humanos destacó “Es tiempo de que nos unamos para el futuro que nos depara la vida, es tiempo de que le des el valor que se merece a tu poder de participación con un empoderamiento igualitario entre el hombre y la mujer, es tiempo de probar por alguien que luchará como lo hicieron nuestros ancestros, por alguien que no te enviará a la lucha diaria sin armas, sino que estará contigo delante de las trincheras. Por alguien que abogará por el cuidado de la mujer, por la concientización de los hombres, por el cobijo de los niños, por alguien que velará por tu bienestar, y esa es Claudia Sheinbaum Pardo. Es tiempo de empoderarnos, y ese tiempo es hoy”.

Maricarmen Cabrera, candidata a Diputada Federal, dio a conocer la importancia del PLAN C: “Es muy importante que logremos tener la mayoría de los diputados federales y senadores de la Coalición de los partidos MORENA, PT y PVEM para que todas las propuestas, iniciativas y/o reformas de Claudia se puedan hacer realidad”.

Leticia Armenta, respaldó la llegada de la primera presidenta de nuestro país señalando que definitivamente será Claudia Sheinbaum, y continuó hablando de las propuestas de las mujeres, como el programa 40 semanas y 1,000, días que implica la prevención y apoyo para garantizar la salud de las mujeres durante la gestación y los primeros mil días del recién nacido.

Patricia Bazán, Margarita Tamara Rojas Camero, Magdalena Valtierra García, y el presidente de “Que Siga la Democracia Guerrero”, David Méndez Huerta fueron también parte de los invitados especiales que encabezaron dicho evento.

DMGS