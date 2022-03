Reporta SSPC baja en delitos

El 50 por ciento de los homicidios dolosos registrados durante enero y febrero de este año en México se concentran en seis estados, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Michoacán encabeza la lista, con 484 casos; seguido por Guanajuato, con 477; Baja California, 388; Estado de México, 380; Jalisco, 315, y Chihuahua, 282, con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La funcionaria detalló que en febrero del 2022 hubo un promedio de 81 homicidios dolosos diarios, la cifra más baja de los últimos cinco años, si se compara sólo el segundo mes de cada año. Señaló que, desde el inicio de esta administración, se ha reducido la incidencia delictiva, tanto en el fuero común como en el federal.

Añadió que durante los últimos nueve meses este ilícito ha observado una baja, y si se compara con febrero de 2018, ésta es de 26.4 por ciento.

También indicó que el feminicidio presentó una baja de 29.2 por ciento con respecto al máximo histórico registrado en agosto del 2021, así como también el delito de extorsión, con 17.1 por ciento, además de la violencia familiar, con una reducción del 29 por ciento.

En la incidencia en el fuero federal, los delitos contra la salud, fiscales, financieros y patrimoniales, reportó un 33 por ciento menos de la que se tenía en febrero del 2018.

Rodríguez Velázquez también señaló que ha bajado 93 por ciento el robo de combustibles, ya que de los 72 mil barriles diarios que sustraían de manera ilegal en diciembre de 2018, ahora se registran 5.1 miles de barriles, lo que representa un ahorro diario de 165.3 millones de pesos.

Gráfico

En cuanto al Plan Caseta Segura, la funcionaria federal mencionó que se ha evitado la pérdida de dos mil 868 millones de pesos durante el 2022.

Finalmente, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado más de 36 mil 700 cuentas que están vinculadas a operaciones ilícitas, lo que representa el aseguramiento de 13 mil 621 millones de pesos.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, destacó la detención de objetivos prioritarios del crimen organizado realizadas en el último mes, como son líderes de los cárteles del Noreste, Jalisco Nueva Generación, del Pacífico y del Golfo.

También resaltó la labor de los elementos de la Sedena en el resguardo de paquetería electoral, de cara a la consulta de revocación de mandato.

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, destacó la participación de 17 mil 486 elementos que han sido desplegados para proteger y distribuir las vacunas contra Covid-19 y una serie de decomisos de drogas, seguridad en puertos, inspecciones, vigilancia en aduanas, operaciones de búsqueda y rescate, así como protección a instalaciones estratégicas.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, señaló que actualmente el estado de fuerza de la dependencia es de 126 mil 776 elementos; además, resaltó la construcción de cuarteles de la corporación, de los que actualmente hay 230.

Sube en 3 años 160% los delitos migratorios

Los delitos relacionados con faltas a la Ley de Migración aumentaron, de manera individual y con ayuda de traficantes, 160 por ciento en el primer bimestre del 2022, al comparar su tendencia con igual periodo de 2019.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), en los dos primeros meses del 2019 se registraron 85 delitos relacionados con migración irregular, por tránsito y tráfico de personas, en 2020 se elevó a 105; en 2021 llegó a 185, y en 2022 sumó 221.

Además, durante todo el 2019 se contabilizaron mil 369 delitos; en el 2020 -año con pandemia- bajaron a 672 y, para el 2021, tuvo un repunte hasta llegar a mil 680.

La Ley de Migración establece que las violaciones al precepto son por entrada, tránsito y salida irregular del territorio mexicano, así como por transportar migrantes sin documentación legal, como polizontes en vehículos, lo que el Instituto Nacional de Migración (INM) considera tráfico ilegal, de acuerdo con información proporcionada a La Razón.

Celia Medrano, excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y activista de El Salvador, aseguró que las bandas organizadas tienen el control del mercado del tráfico humano, ya que trasladan a las personas desde países de Centroamérica hasta Estados Unidos.

“Sí hay mucho tráfico de personas y coyotes en Centroamérica y México; el punto es que va a seguir habiendo tráfico si no se atienden las causas, que son pobreza e inseguridad, principalmente, ya que se basan en la necesidad de las personas y se aprovechan en cobrarles altas cantidades”, destacó.

La experta mencionó que las redes son transnacionales, ya que se coopta a las personas desde Honduras y las trasladan vía terrestre hasta México, escondidas en vehículos, donde se cambia la estafeta con grupos de aquí con los que tienen acuerdos para llevarlas hasta la frontera norte, además de que muchos de ellos no alcanzan a llegar porque terminan siendo víctimas de otros delitos.

“Se debe dejar de criminalizar a la migración, ya que las personas no tienen la culpa de abandonar sus países de origen por temas de pobreza y violencia. Lo que deben hacer los gobiernos de todos los países es atacar las causas y a los grupos del crimen organizado, que son los encargados de traficar a la gente”, estimó Medrano.

El pasado 23 de noviembre del 2021, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el delito de tráfico de personas aumentó 173.6 por ciento, pues mientras de enero a octubre del 2020 fueron reportadas 561 carpetas de investigación, en el mismo periodo del 2021 se documentaron mil 535.

Al respecto, el activista y sacerdote Alejandro Solalinde aseguró que aún persiste la corrupción en el INM, ya que en algunas partes se “hacen de la vista gorda” más que en otros, porque los camiones pasan por los estados sin ser detectados.

“Ya se rompió la cadena de corrupción que había antes; por ello, en algunos lugares sigue habiendo y en otros ya no. Había corrupción por parte de la Policía Federal, pero con la entrada de la Guardia Nacional se reforzaron los operativos”, explicó.

Añadió que en Oaxaca no se ve cuando pasan camiones, y son detectados en otros estados como Veracruz o Puebla, por lo que sugirió que los agentes federales pueden todavía estar implicados en las mafias del tráfico de personas con grupos criminales: “eso explica que los camiones estén pasando y no se estén dando cuenta por dónde van”.

Extorsión aumenta 12% en primeros meses del año

El Gobierno federal anunció este jueves una reducción de delitos del fuero común, aunque hay algunos ilícitos que aún no están bajo control, como es la extorsión, que aumentó 12.8 por ciento en los primeros meses del año respecto a igual periodo de 2021, al pasar de mil 303 víctimas a mil 471.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dijo que este delito registró una reducción del 17.1 por ciento en febrero de este año, con 729 víctimas, al compararlo con agosto del 2021, cuando se dio el máximo histórico, con 880 afectados.

Si se considera que al inicio de esta administración, en diciembre del 2018, las cifras se ubicaban en 567 casos, este delito no ha regresado a esos niveles y, por el contrario, su tendencia describe una línea ascendente, y los mínimos no han bajado de 600 al mes, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Otro delito sobre el que se señala una reducción con respecto a su máximo histórico es el de violencia familiar. Las autoridades informaron que con 17 mil 915 casos, este ilícito se redujo 25 por ciento en febrero respecto a mayo del 2021, cuando se reportaron 23 mil 608. Sin embargo, al inicio del sexenio, en diciembre de 2018, se registraron 12 mil 174 y, desde entonces, la cifra no ha regresado a esos niveles.

En el caso de delitos del fuero federal, hay dos que presentaron un alza en su incidencia: los relacionados con armas de fuego y explosivos subieron 5.9 por ciento durante los dos primeros meses del 2022, al sumar dos mil 236, contra los dos mil 112 registrados en el mismo periodo del 2021.

También tuvieron un aumento del 10.1 por ciento los delitos patrimoniales, al haber registrado dos mil 630 los dos primeros meses del año frente a dos mil 388 el pasado.

SSCP niega amagos en velorio de periodista

La titular de la Secretaría y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, negó que hombres armados hayan amenazado a un grupo de reporteros mientras se encontraban realizando la cobertura del velorio del periodista Armando Linares, en Zitácuaro, Michoacán, asesinado el martes.

La funcionaria dijo que ese mismo día habló con la familia del periodista, con su hermano, y fue él quien les aclaró que no había pasado eso, que él lo desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio,“Que esto fue una información totalmente falsa” aseguró la funcionaria.

La titular de la SSPC detalló que cuando ocurren hechos como el asesinato de un periodista, se despliega un equipo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad, específicamente para el caso de Michoacán.

Y en casos como el ocurrido el día 15 de marzo con el periodista y director de Monitor Michoacán, los elementos federales acuden al lugar, recaban todos los indicios y las pruebas que puedan servir para llegar a fondo.

Sin embargo, este mismo jueves, uno de los reporteros amenazados durante el velorio de Armando Linares narró cómo fue que personas armadas llegaron al lugar y los obligaron a retirarse.

Edgar Ledesma, corresponsal de Milenio, describió que un hombre con gorra y chamarra se acercó a amagar a los comunicadores con un arma para que se fueran.

“Cuando vemos que regresa este sujeto, ya con la gorra cubriéndole más el rostro, ya hacia abajo, con un lenguaje corporal molesto, se dirige directamente hacia mí, se baja el cierre de la chamarra y, bueno, alcanzamos a ver que tiene en el lado izquierdo un arma de fuego metida en el pantalón. En ese momento nos dice que tenemos dos minutos para irnos o que íbamos a valer”, detalló.

Ledesma relató que alertó a sus colegas que se encontraban dentro del lugar, quienes comenzaron a retirarse.

“Yo decido regresar al interior de la funeraria porque ahí se encontraba mi compañero camarógrafo Alejandro Ontiveros y mi compañero fotógrafo Jorge Carballo me grita que para qué entro; le digo: ‘voy por mis compañeros para irnos’”, manifestó el reportero.

En su narrativa, explicó que otros periodistas de medios locales se dieron cuenta de la situación y empezaron a gritar y a correr la voz “hay que irnos del lugar”.

“También se dan cuenta de que esta persona me venía escoltando; además, mencionó que portaba un arma de fuego, por lo que inmediatamente comenzaron a recoger sus computadoras, cámaras y herramientas, y salieron del lugar”, dijo.

Agregó que cuando salieron de la funeraria notó del lado derecho que ya no era sólo este agresor, pues ya había otros, que llevaban gorra y lentes, observándolos.

“Cuando empezamos a caminar, nos empiezan a gritar: ya grabaron lo que querían grabar, ya hicieron lo que querían hacer, váyanse de aquí o van a valer”, añadió.

Ledesma comentó que les gritaron que no los voltearan a ver, que no los grabaran y no iban a dejarlos hasta que se subieran al carro y se fueran.

Hay 16 detenidos por homicidios a comunicadores

En el reporte de cero impunidad, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó que hasta ahora hay 16 detenidos derivados de los avances de las investigaciones de diversos periodistas asesinados en el país.

El funcionario aseguró que en los casos de José Luis Gamboa y Armando Linares no se ha detenido a nadie, pero se continúa con la investigación.

Sobre el más reciente, el de Armando Linares, en Michoacán, precisó detalles de los autores materiales.

“Ya están identificados dos sujetos, probables autores materiales del homicidio de Armando Linares, vamos a seguir con las investigaciones y estamos muy cerca de la Fiscalía y del gobierno de Michoacán”.

Dijo que en colaboración con la Fiscalía de Michoacán se recuperaron indicios y material con el que se pudo identificar visualmente a los autores materiales.

El subsecretario detalló que el día del homicidio, dos sujetos a bordo de una motocicleta estuvieron en la calle donde vivía el periodista haciendo preguntas para ubicar su domicilio.

Por la tarde, otro sujeto que vestía un traje negro se acercó al lugar y lo saludó.

“Ya sabía de él, se acerca, saluda a Armando y se quedan platicando en el lugar, con posterioridad se va caminando con él rumbo al domicilio del periodista y le descarga un arma de fuego y lo asesina”, informó Mejía.

Berdeja informó que hasta ahora hay tres personas detenidas y vinculadas a proceso por el homicidio de Lourdes Maldonado, ocurrido el 23 de enero, en Tijuana.

En el caso de Margarito Martínez, asesinado en enero de este año también en Tijuana, el funcionario informó que hay seis personas detenidas.

Sobre el homicidio de Nezahualcóyotl García, asesinado el 1 de febrero en Isla Mujeres, dijo que hay un detenido; así como también en el caso de Juan Carlos Muñiz, asesinado en Fresnillo, Zacatecas.

En el caso de Heber Fernando López, asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, Mejía Berdeja detalló que se ha detenido a dos personas; también en el caso de Freddy López Arévalo, en Chiapas.

Condena ONU-DH asesinato de activistas

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos del defensor de derechos humanos José Trinidad Baldenegro y del periodista Armando Linares López.

A través de un comunicado, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH dijo que “el asesinato de tres defensores de derechos humanos en la comunidad de Coloradas de la Virgen en los últimos 5 años, genera consternación y honda preocupación, pues refleja el contexto de inseguridad y violencia en la que viven sus habitantes”, indico.

El funcionario internacional señaló que es de vital importancia que las autoridades adopten medidas efectivas para cumplir con su obligación de garantizar la protección y seguridad de las personas defensoras frente a cualquier posible amenaza, amedrentamiento o agresión.

De acuerdo con informes locales, la mañana del 7 de marzo, José Trinidad Baldenegro fue atacado en Coloradas de la Virgen por hombres armados, quienes además quemaron su vivienda y su vehículo. El homicidio se suma al de su padre y hermano ocurridos en 1986 y 2017.

Mientras que el 15 de marzo, Armando Linares López, periodista y director del medio de comunicación Monitor Michoacán, fue asesinado en el municipio de Zitácuaro. El homicidio del comunicador ocurre luego de diversas denuncias que realizó por el ataque a, del 31 de enero pasado, durante el cual fue asesinado Roberto Toledo, colaborador de Monitor.

“Persiste una impunidad sobre los autores materiales e intelectuales de los atentados contra periodistas, situación que favorece la reiteración de estos actos”. Señaló que urge redoblar esfuerzos a nivel federal y local para adoptar medidas preventivas y de investigación.