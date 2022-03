¿Cuáles son los mejores eventos en este puente del 18 al 21 de marzo en la CDMX?

Llega la Primavera en un Fin de Semana que se extiende hasta el lunes (del 18 al 21 de marzo). Semáforo epidemiológico en color verde: la capital del país abre las puertas de museos, salas de teatro, salones de baile, recinto de conciertos y cines, además de aforos al aire libre. Recomendamos aquí ocho eventos culturales, artísticos y recreativos imperdibles para disfrutar con amigos y la familia en colofón de un septenario que se viste con los esplendores de la estación de las flores y el sol.

las mejores actividades para disfrutar este puente del 18 al 21 de marzo

1. Festival Vive Latino

El festival de rock más importante del país regresa este fin de semana recargado de nueva energía, luego de que el año pasado no se pudo realizar por la pandemia de COVID-19. Entre las bandas estelares se encuentran Limp Bizkit, Pixies, Maldita Vecindad, Los Fabulosos Cadillacs, Fangoria y Residente. También se darán cita desde Banda MS hasta Santa Fe Klan y Patrick Miller.

Dónde: Foro Sol

Cuándo: 19 y 20 de marzo

Horarios: se abren las puertas a partir de las 12:00 horas

2. "De grillos y chicharras" (breve ópera migrante)



La puesta en escena conjuga baile, música en vivo, ópera y teatro. Se narran las peripecias de los grillos por buscar y conservar su espacio en la naturaleza. Cuenta con música de Jomi Delgado y Marcela Rodríguez, libreto de Pedro Antonio García y dirección de la soprano Catalina Pereda, integrantes de la compañía Ópera Portátil

Dónde: Aforo Sonoro de la Casa del Lago/UNAM. Bosque de Chapultepec Primera Sección S/N, San Miguel Chapultepec. Miguel Hidalgo. CDMX

Cuándo: Sábados 19 de marzo, 2022 Horario: 12:00 y 13:30 horas Entrada gratuita hasta completar aforo

3. "Del trazo a la materia: la arquitectura de Juan O'Gorman" (Exposición)



Del trazo a la materia: la arquitectura de Juan O´Gorman: colaboración entre la UAM y la Fundación Espacio Nancarrow O´Gorman, con el propósito de sumar voluntades en los espacios de conservación de la obra del artista (planos y dibujos arquitectónicos). La exhibición forma parte de las conmemoraciones de la Fundación Espacio Nancarrow O´Gorman por el cuarenta aniversario luctuoso de Juan O´Gorman.

Dónde: Casa de la Primera Imprenta de América. Primo Verdad número 10, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. CDMX

Cuándo: Viernes 18 de marzo, 2022

Horario: Inauguración, 17:00 horas

Entrada libre

4. Recital de la Orquesta Sinfónica Nacional (música clásica)

En el marco del 125 aniversario luctuoso de Johannes Brahms, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) interpretará la Sinfonía No. 2 en Re mayor, Op. 73 del compositor alemán, cuya obra representa un punto culminante en el desarrollo del género sinfónico. Bajo la dirección del titular de la agrupación, Carlos Miguel Prieto, el programa también incluye el Concierto para fagot y orquesta, Draco, de Jorge Ritter, dedicado a Wendy Holdaway, fagotista principal de la OSN y quien participará como solista.

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Juárez S/N, Cuauhtémoc. CDMX

Cuándo: Viernes, 18 de marzo (20 horas); domingo, 20 de marzo (12 horas)

Boleto: Luneta, 180 pesos; Anfiteatro, 160 pesos; Galería, 100 pesos





5. Baile esperando la Primavera con la Orquesta Charanga One



Concierto bailable con la orquesta Charanga One conformada por instrumentistas cubanos. Son, songo, timba y salsa en un ambiente familiar para bailar durante toda la noche. Mama Rumba se ha convertido en sus 30 años de fundación, en el espacio preferido de turistas extranjeros, artistas mexicanos, escritores, actores/actrices, cubanos residentes en México, músicos, cineastas y pintores, entre otros. Mojito, cerveza, ron cubano y botanas de la isla mientras la música en vivo y grabada nunca cesa. Espacios para hacer la mítica Rueda de Casino en un círculo de intercambio de parejas.

Dónde: Mama Rumba. Querétaro 230. Esquina con Medellín. Colonia Roma. CDMX

Cuándo: del viernes 18 al domingo 20 de marzo, 2022

Horario: de 20:00 horas hasta las 3:00 horas del siguiente día

Boleto: 100 pesos

6. "Contigo aprendí", homenaje a Armando Manzanero con Tania Libertad



Clausura del Festival de Primavera 2022: la cantante peruana-mexicana Tania Libertad invita al concierto Contigo aprendí. Homenaje a Armando Manzanero, en tributo a uno de los más trascendentes compositores y cantantes mexicanos (fallecido el pasado 28 de diciembre de 2020): Armando Manzanero. Escoltada por destacados músicos (piano, cajón, percusiones afrocubanas, violonchelo, saxofones, flauta y bajo), así como de dos artistas invitados: la cantante Joaquina Mertz y el compositor/cantante Juan Pablo Manzanero, en un gran espectáculo multimedia al aire libre integrado con la proyección de videos donde aparece el Maestro yucateco modulando canciones con Tania Libertad en diferentes escenarios. cadencias de bolero, jazz, soul y landó en una selección de piezas emblemática del compositor yucateco.

Contigo aprendí. Homenaje a Armando Manzanero

Artistas: Tania Libertad & Juan Pablo Manzanero & Joaquina Mertz

Género: Bolero, jazz, soul, landó...

Dónde: Zócalo de la Ciudad de México

Cuándo: 21 de marzo, 2022

Horario: 19:00 horas

Acceso libre

7. Carmina Burana y música disco con la Filarmónica de las Artes



Fiebre de Disco, sinfónico con la participación de la banda rítmica integrada por mujeres mexicanas: Bianka Roads, guitarra; Tania Mora, bajo; Yoli Moreno, batería. Voces: Daniel Páez, Juan Pablo Ruiz, Larissa Urbina, Maricel Tuero, Mayte De Samaniego y Omar Olvera. Producción de la Filarmónica de las Artes encabezada por Abraham Vélez y colaboraciones de Dunkel Arts y Diego Careaga. Repertorio conformado por éxitos de los años 70/80: A Fifth of Beethoven, ABBA Medley, Last Train to London, This Will Be, Last Dance, I Will Survive, Can't Take My Eyes Off You, entre otros.

Dónde: Teatro Ángela Peralta. Parque Lincoln. Aristóteles s/n, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo.CDMX

Cuándo: Sábado 19 y domingo 20 de marzo, 2022

Horario: 19:00 horas

Boleto: 350 pesos

8. Cuentacuentos en librerías del FCE

Como parte de las acciones de fomento a la lectura que realiza el Fondo de Cultura Económica (FCE), las librerías Rosario Castellanos y Octavio Paz, abrirán sus puertas para recibir a niñas, niños y padres, quienes podrán disfrutar gratuitamente de grandes historias de reconocidos autores en voz de mujeres y hombres cuentacuentos de destacada trayectoria. El evento dará inicio el sábado 19 de marzo, a las 12:00 horas, en función sincrónica en ambas sedes. de Nacho Casas narra ¡Alto! ¡Monstruos!, de Mark Janssen, en la librería Rosario Castellanos; en tanto, Marcela Romero lo hace en la librería Octavio Paz, con Infinitos, de Adolfo Córdova y Cristina Sitja Rubio.

Dónde: Librerías Rosario Castellanos y Octavio Paz

Cuándo: Sábado, 19 de marzo, 2022

Horario: 12:00 horas

Entrada libre

AG