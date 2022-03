Tania Libertad rinde tributo a Armando Manzanero

Como cierre del Festival de Primavera 2022 (del 19 al 21 de marzo), que se retoma de manera presencial, tras dos años de ausencia por la pandemia: el próximo lunes 21 de marzo a las 19:00 horas, en el Zócalo de la Ciudad de México, la cantante peruana-mexicana Tania Libertad invita al concierto Contigo aprendí. Homenaje a Armando Manzanero, en tributo a uno de los más trascendentes compositores y cantantes mexicanos (fallecido el pasado 28 de diciembre del 2020): Armando Manzanero.

Homenaje en el cual la vocalista estará escoltada por destacados músicos (piano, cajón, percusiones afrocubanas, violonchelo, saxofones, flauta y bajo), así como de dos artistas invitados: la cantante Joaquina Mertz y el compositor/cantante Juan Pablo Manzanero. Gran espectáculo multimedia al aire libre integrado con la proyección de videos donde aparece el maestro yucateco modulando canciones con Tania Libertad en diferentes escenarios.

“Estoy muy emocionada, la última vez que me presenté en el Zócalo fue en 2008. Ahora regreso para encontrarme con el público en un homenaje al mejor compositor contemporáneo de música romántica en el mundo, mi amigo y maestro con quien compartí muchos escenarios por América y el resto del mundo. Hice una selección, entre los más de 800 temas de Manzanero, en un sentido panorámico del rico tesoro melódico que nos dejó. Manzanero es inagotable”, preciso ayer en conferencia en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la intérprete del éxito mundial “Concierto para una voz”.

Las armonizaciones instrumentales, curaduría del recital y la producción general están a cargo de la artista peruana-mexicana, radicada en nuestro país desde el año 1980.

“Será una gala donde recrearemos algunas de las composiciones más queridas de Manzanero; pero, vamos a recurrir no sólo al bolero, haremos un viaje por coloraciones de otros ritmos en la conformación de una acústica de jazz, soul y landó”, abundó la acreedora del Latin Grammy a la Excelencia y a la Trayectoria Musical.

Tania Libertad nació en Perú, inicia carrera artística a los siete años de edad. A los nueve graba el primero de diez discos en su país natal. Desarrolló una activa presentación en la televisión hasta forjar una triunfante trayectoria y ser reconocida en varios países de Sudamérica. En 1980 da un vuelco a su faena como cantante, viaja a México donde radica actualmente.

Su discografía (45 álbumes) ha vendido más de 10 millones de copias, con certificaciones de 12 Discos de Oro y de Platino. Laureles que le han abierto las puertas de importantes recintos y festivales en más de 30 países de los cinco continentes: Palacio de Bellas Artes de México, el Olympia de París, el Real Concertgebouw de Ámsterdam, el Carnegie Hall de Nueva York y el Sydney Opera House, entre otros.

El dato: En la segunda jornada del encuentro estarán la Orquesta Pérez Prado, Roco Pachukote, La Bruja de Texcoco y la compañía Carro de Comedias de la UNAM.

Tania Libertad y Armando Manzanero establecieron fuertes afectos a través de una amistad y colaboración artística de hermanos. Trabajaron juntos en numerosos conciertos en vivo. Hicieron mancuerna en los fonogramas: La Libertad de Manzanero (1995), Armando la Libertad (1998), Manzanero a tres pistas (2013) y Des-Armando a Tania (2014).

“Cantar a Manzanero no es un reto, lo tengo conmigo siempre, pero me brotan las lágrimas porque me gana la emoción: así sucedió en el pasado Festival Internacional Cervantino cuando en el programa de clausura asistieron más de 20 mil personas en el recital que hicimos dedicado a él. Esta vez seguro va a pasar lo mismo, todos los músicos terminamos llorando”, concluyó Tania Libertad.