Previo a fecha límite, filas de gente rodean módulos del INE

A unas horas de que se venciera el plazo para renovar o tramitar por primera vez la credencial de elector, los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) lucieron rodeados por largas filas de ciudadanos que acudieron de último momento a iniciar el trámite para poder participar en las elecciones más grandes de la historia que se vivirá el próximo 2 de junio.

Ése fue el caso de Esmeralda, una mujer de 42 años que trabaja de lunes a viernes y que hace dos meses se dio cuenta de que su credencial ya no estaba vigente.

“Parece que tuve mucho tiempo, pero todos los días trabajo y los fines de semana tengo entendido que no se pueden hacer trámites, y además son mis descansos. Hoy vengo porque le dije a mi jefa que mi credencial ya no servía y me dio permiso para ausentarme dos horas, porque trabajo acá a dos calles, pero creo que voy a estar todo el día aquí”, dijo a este medio.

Como ella, cientos de personas hasta madrugaron para alcanzar un lugar, pues para algunos ésta fue la última de varias oportunidades para contar con su credencial, ya que acudieron en los días previos en los que presenciaron la misma amplia afluencia de gente.

Juan Luis cumple años en un mes, pero los lineamientos permiten que, como él, toda mexicana o mexicano que cumpla la mayoría de edad antes de las elecciones ya pueda tramitar su identificación.

Venimos el lunes de la semana pasada, pero sentimos que había mucha gente y no queríamos perder tanto tiempo, creímos que iba a estar más relajado después. Regresamos este lunes y vimos una filototota y nos arrepentimos de no quedarnos

Juan Miguel

Padre de tramitador

“Venimos el lunes de la semana pasada, pero sentimos que había mucha gente y no queríamos perder tanto tiempo, creímos que iba a estar más relajado después. Regresamos este lunes y vimos una filototota y nos arrepentimos de no quedarnos, pero nos volvimos a confiar por ver tanta gente y pues ahorita aquí estamos. Me vine desde la madrugada, nos escribimos un número para organizar los turnos y nadie se nos metiera a la fila y cuando abrieron el módulo pues ya”, declaró Juan Miguel, padre del joven.

Claudia Chávez, responsable del módulo del INE de la colonia Álamos, en la Ciudad de México, informó que los tiempos de espera “para los que vienen con citas el tiempo es media hora, 40 minutos a lo mucho, y para los que vienen sin cita, alrededor de unas cinco, seis horas”.

Se prevé que para garantizar que todos los ciudadanos cuenten con su credencial, los módulos ofrezcan servicio este fin de semana. Cabe recordar que el próximo lunes cerrará el plazo para realizar diversos trámites en torno a la credencial de elector.