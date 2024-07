PRI votará en contra de Reforma Judicial, asegura Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que las bancadas del tricolor en ésta y la próxima legislatura votarán en contra de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a reserva de que se modifique para garantizar “la división de poderes y la carrera judicial”.

A través de su columna publicada en el diario Quadratin, Moreno Cárdenas se pronunció sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial, y dijo que es “muy peligroso” que en México se quieran imitar los modelos latinoamericanos de elección de jueces, pues, advirtió, esto dará paso a que la 4T siempre busque jueces que siempre le den la razón.

Por ello, adelantó que el tricolor votará en contra de la reforma “si no tiene modificaciones sustanciales que respeten la división de poderes y la carrera judicial”.

“En el PRI estaremos atentos a las propuestas que desde el Poder Judicial de la Federación se generen; veremos el tema con la mayor seriedad y preocupación”, dijo.

“Pero con la redacción actual, al no respetarse la carrera judicial, al querer tener jueces a modo, al no haber elementos para asegurar que las personas más preparadas nos brinden justicia y al violentar derechos laborales y, sobre todo, la expectativa de una mejor justicia y un mejor país, con contundencia decimos que no apoyaremos semejante despropósito”, abundó.

Al respecto, Alejandro Moreno argumentó que los foros deliberativos sobre la reforma judicial con “meras simulaciones”.

“La reforma judicial que desde la 4T, y en particular desde la Presidencia de la República, se ha planteado, es mala para el país y acabará siendo también mala para el siguiente gobierno, al afectar la inversión nacional y extranjera, a causa de la incertidumbre legal que se va a generar”, explicó.

Argumentó que en los países de América Latina donde se han implementado elecciones de magistrados, “el nivel de cuidado legal en los asuntos que se ven en los juzgados ha decaído brutalmente y los fallos son a favor del gobierno”.

