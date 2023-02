Uno de los problemas del país es la falta de honradez y moral, dice Guadiana 

Rumbo al cierre de precampañas en el estado de Coahuila, el precandidato de Morena a la gubernatura, Armando Guadiana, afirmó que uno de los problemas que enfrenta el país, y que la entidad no puede tolerar, es la falta de honradez y moral.

El senador con licencia sostuvo un encuentro con simpatizantes y militantes de la región de La Laguna, quienes se concentraron en la Plaza de Armas de la Ciudad de Torreón.

Ante ellos, el precandidato señaló que en su proyecto aplicará la experiencia adquirida no sólo durante su formación profesional, sino con las labores que desempeñó en el estado y siendo migrante.

“Yo ya tengo mucha experiencia, y esa preparación académica, esa experiencia la vamos a aplicar estos años para servir a Coahuila, porque yo no me voy a robar un peso, nunca me he robado un peso ni he recibido una dádiva de nadie”, dijo.

El morenista dijo que el problema del país es la falta de honradez, ética, moral, responsabilidad y transparencia en el manejo del dinero público, y “Coahuila no está pa' ello”.

“Eso es lo más importante que tenemos que establecer en Coahuila ahora que saquemos al PRI después de más de noventa y tantos años. Si ahora que saquemos al PRI no les cumplo con estas palabras que les acabo de decir, me pueden colgar aquí en esta Plaza de Armas”, exclamó.

