Prolongando la agonía

Que siempre no está muerto el PRD, como se había señalado que Jesús Zambrano, su dirigente nacional, había dicho el fin de semana. Y es que resulta que ayer, éste mismo sostuvo que fueron en total 200 recursos los que se interpusieron ante la autoridad electoral con la intención de recuperar unos 200 mil votos con los cuales poder salvar el registro. “Nosotros queremos seguir luchando y vamos a darle hasta el último aliento que tengamos, la última rendija jurídica que tengamos la vamos a aprovechar para seguir peleando por el registro nacional del PRD… Somos una fuerza política que no la van a hacer desaparecer así tan fácilmente”, señaló. El sol azteca, sin embargo, la tiene cuesta arriba, pues el máximo porcentaje de votación que obtuvo fue de 2.43 por ciento, lo que lo mantiene lejos del 3 por ciento que exige la ley a los institutos políticos para no extinguirse. Por lo pronto, pendientes.