Propone Xóchitl Gálvez terminar con escasez de agua en el Valle de México

Ante la escasez de agua que perjudica a cientos de habitantes del Valle de México, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, reprochó que durante este sexenio el Gobierno Federal disminuyó los recursos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La ingeniera explicó que urge invertir en infraestructura para que el 100 por ciento del agua residual que sale de los hogares sea tratada, como en Los Ángeles, Estados Unidos y Singapur, Asia, ciudades urbanizadas del mundo.

“La Ciudad de México dejará de ser una ciudad sin agua porque, además, el agua que hay es de mala calidad. El agua que hay contiene sustancias que no la hacen apta para el consumo humano. Tiene materia orgánica, tiene nitrógeno amoniacal y tiene manganeso”, dijo ante cientos de simpatizantes que se reunieron en el Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Lamentó que la mayoría de los ciudadanos de la capital del país tienen que comprar pipas de agua para disponer del líquido, lo que afecta la economía de miles de familias de bajos recursos.

Por ello, Gálvez Ruiz lanzó un reto a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que tome un poco de agua que se distribuye en las pipas de agua que a diario compran los ciudadanos.

Le voy a hacer un reto a la ex Jefa de Gobierno, la voy a invitar. Esta agua la compré de una de las pipas que tenemos que comprar los ciudadanos ¿Quién de ustedes está comprando pipas de agua? Levanten la mano los que tienen que comprar. Dice que no hay problemas de agua, yo la invito a que se eche un trago de esta agua de la pipa, a ver si es capaz. Ojalá y me acepte el reto, porque está dañando la salud de los ciudadanos en la Ciudad de México. Ojalá la ex Jefa de Gobierno entienda que el agua que le suministra a nuestros habitantes es de mala calidad y escasa