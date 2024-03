'Van a tener a la presidenta más valiente': Xóchitl Gálvez

La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, criticó que la candidata de Morena no haya salido de la Ciudad de México para iniciar su campaña, pues obligó a los habitantes de Fresnillo a ir a la capital en camiones, cuando ella acudió al municipio más peligroso del país.

“La candidata de Morena no puede ir a Fresnillo, por ello sus habitantes tiene que ir a la capital, pero yo si fui a Fresnillo, hablé con las madres de jóvenes desaparecidos y sentí su dolor; vivimos lo que pasó en Tlaquepaque, cinco adolescentes fueron asesinados por los delincuentes, por ello, no deben tener duda que los delincuentes se les va a aplicar la ley”, destacó.

Desde el estado de Jalisco recordó su propuesta de construcción de una mega cárcel, pues aseveró que no desea sistemas penitenciarios donde se fuguen los delincuentes, sino donde no haya privilegios y donde tengan miedo a delinquir.

Mencionó que se acabaron los abrazos a los delincuentes, además que comenzará un proceso de desmilitarizar al país, pues las Fuerzas Armadas regresarán a lo que les compete, que es defender la soberanía nacional, ya que hay regiones completas a merced de la delincuencia.

“El Ejército va a dejar de construir trenes, a dejar de hacer carreteras, y regresar a la seguridad nacional, por ello, también, vamos a aumentar de 150 a 300 mil la Guardia Nacional, con capacitación, y se les va a permitir actuar en beneficio de los ciudadanos. Vamos a apoyar a todos los policías estatales para que tengan un salario digno de al menos 20 mil pesos”, aseveró.

Esta campaña no se trata de mí. Se trata de ti, de tu familia y de lograr un #MxSinMiedo. Mensaje desde Jalisco. https://t.co/d9DGKB1j4c — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 2, 2024

Además, dijo que los policías van a tener acceso a becas, viviendas, seguro de vida y así se la jueguen por los ciudadanos y dejen de trabajar por los delincuentes.

Señaló que el Gobierno federal tiene abandonados a los estados, por lo que adelantó que dará recursos a los gobernadores y precisó que el año pasado no se ejercieron para seguridad 50 mil millones de pesos, que se fueron a la Refinería Dos Bocas que sigue sin refinar nada.

“Ayer hice un pacto de sangre. No se van a quitar los programas sociales y lo hice ante un notario público, por ello, les digo que no los engañen, ya que no se van a retirar, incluso, a los adultos mayores se les va a apoyar desde os 60 años y regresarán las estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, becas, apoyos a la ciencia, construcción de universidades, apoyo a las personas con discapacidad”, explicó.

Además de la pensión, dijo, los adultos mayores tendrán acceso a prótesis dentales, medicinas de calidad, así como la creación de un sistema nacional de cuidados, ya que las mujeres no deben dejar de trabajar para cuidar a sus hijos.

Mencionó que en su gestión no se va a tirar dinero y adelantó que no habrá gente sin capacidad, por ello dijo, que se van a recuperar valores para la sociedad.

