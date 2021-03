Protección a mujeres deber ser prioridad: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en el centro de atención y prioridad del Gobierno federal deben estar las mujeres y las instituciones tienen que estar al servicio de sus causas.

“Todas, absolutamente, todas las mujeres independientemente de su condición socioeconómica, cultural, laboral, territorial tienen el derecho, tienen el derecho de recibir atención especializada, sensible y de calidad", señaló.

"Estoy convencida que el centro de atención deben ser las mujeres, sus necesidades y, por supuesto, las capacidades, las estructuras y las instituciones deben estar al servicio de estas causas”, destacó la titular de Segob.

Proteger a las mujeres, labor titánica

Al inaugurar el curso virtual “Acceso a la justicia y prevención de la violencia feminicida y los feminicidios”, aseguró que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial debe cerrar filas para lograr la protección de las mujeres a nivel nacional ya que es “titánica” la labor.

Recordó que al llegar al Poder Judicial en 1995 no se conocía el juzgamiento con perspectiva de género, “y no me cuadraba la asimetría entre hombres y mujeres que acudían a los tribunales a presentar un determinado caso, por ejemplo, de violencia intrafamiliar y no me cuadraba tampoco que no se hubiera hecho una investigación o una aplicación de la norma con perspectiva de género”, por ello, comenzó a cambiar la aplicación de normas en la materia.

“Estamos hablando de hace más de 25 años, con otra visión y cuando en la resolución se aplicaba esta perspectiva de género, la resolución podía ser radicalmente distinta o era radicalmente distinta, esto desde luego se fue ampliando no solamente en los tribunales, sino también en la Fiscalía”, explicó.

Ante este panorama afirmó la necesidad de que las mujeres tengan acceso a la justicia y reparación del daño de manera integral, pero reiteró que “siempre con perspectiva de género”.