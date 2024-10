Estas son las palabras que dirá Claudia Sheinbaum en su toma de protesta como presidenta de México

Este martes 1 de octubre, Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer presidenta que haya tenido México en su historia. Luego de ganar las elecciones del pasado 2 de junio, la doctora Sheinbaum Pardo asumirá de manera oficial el poder el primer día de octubre, tras la salida de Andrés Manuel López Obrador.

Durante la toma de protesta como presidenta de México, Claudia Sheinbaum dirá un total de 61 palabras como parte de su presentación ante el pueblo de México como primera mandataria.

Pareciera que esta toma de protesta es un acto protocolario establecido recientemente, sin embargo, este discurso se encuentra en el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que Claudia Sheinbaum deberá decir este discurso durante su toma de protesta como presidenta de México:

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.

Y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.