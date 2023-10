'Wangiri', la razón por la que NUNCA debes contestar esta llamada hecha a tu celular

Cada vez se hace más recurrente el que recibas llamadas de números desconocidos a tu celular. Han habido decenas de advertencias para que evites responder si no sabes de quién es el número del que te están llamando, ante las denuncias de estafas o de robo de información de tu teléfono.

La última advertencia la lanzan tanto la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef, pues una nueva técnica de fraude está en aumento; así que pon atención para que, si recibes esta llamada a tu celular, sepas cómo identificarla y no la respondas.

¿Por qué no tengo que contestar esta llamada, según la Condusef?

Las llamadas fantasma, conocidas como 'wangiri' se están haciendo recurrentes en México. Dichas llamadas aparecen en la pantalla de tu celular como 'número desconocido' o 'no registrado' y cuelgan, antes de que puedas responder o al decir el tradicional 'bueno'. Este es un intento deliberado por engañarte y así estafarte.

La Condusef refiere que si decides responder o llamar de vuelta al número desconocido, puedes enfrentarte a tarifas muy altas, ya que podría ser un número internacional que te cobre por minuto o por segundo de la llamada.

También se refieren a que podrían robar tu información, incluyendo nip de tarjetas o contraseñas de redes sociales o correos electrónicos.

No respondas la llamada por ningún motivo. Especial

¿Qué me recomienda la Condusef?

La Condusef y la Profeco dan los siguientes consejos para que no caigas en esta estafa:

Agrega el número a tu lista negra o bloquea el número o etiquétalo como 'no responder'

​Configura el filtrado de llamadas; identifica ladas y prefijos o agrega el número de contactos con un nombre que te recuerde no responder

​No compartas tu número telefónico en sitios de Internet que sean poco confiables o inseguros

Intenta no responder un número que no conozcas. La máxima es que si es alguien que te quiere contactar, quizá después de que no respondas te envíen un mensaje para identificarse y entrar en contacto contigo.