¿Qué hago si mi jefe me envía mensajes de WhatsApp fuera de mi horario laboral?

Hay jefes y jefas que, aunque sepan de la existencia de la desconexión digital, siguen enviando mensajes después del horario laboral de sus empleados y empleadas, aún cuando no sean temas de estricta urgencia. Luego de la reforma a la Jornada Laboral, se supone que los patrones tendrían que respetar tu horario fuera del turno en el que trabajas, pues al enviarte un mensaje, mentalmente ya estás trabajando aunque no sean las horas que marcan en tu contrato.

En La Razón te contamos lo que puedes hacer si continúas recibiendo mensajes de tus jefes o jefas fuera de tu horario laboral, sin respetar ese derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras en México a la desconexión digital.

¿Qué hago si mi jefe me envía mensajes de WhatsApp fuera de mi turno?

A raíz de la pandemia por COVID-19, se implementó en muchas empresas del país la modalidad de home office, para que los empleados que no tuvieran necesidad de salir de casa a trabajar, pudieran hacerlo desde sus hogares. La Ley Federal del Trabajo se modificó para que los mexicanos no se vieran obligados a responder cualquier tipo de comunicación fuera del horario laboral. Así fue como quedó establecida la llamada "desconexión digital".

Si no respondes, ojo, no puedes ser sancionado por tus jefes, pero en caso de que ellos te envíen estos mensajes fuera de tu horario de trabajo, sí puedes denunciarlo. Y no sólo con este tipo de comunicación con apps de mensajería instantánea, sino también a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas.

Si los mensajes llegan después de tu horario laboral y quieren sancionarte por no responder, puedes presentar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Profedet, llamando al 800 717 2942. En caso de que ya te hayan amonestado, puedes llamar al 800 911 7877 si es que llegas a necesitar asesoría para saber qué hacer ante el castigo.

Los jefes deben respetar tu derecho a la desconexión digital. Especial

¿Qué es la desconexión digital?

La desconexión digital es el derecho que tienen los trabajadores de desconectarse de sus dispositivos digitales y a no ser contactados por su jefe fuera del horario laboral ni durante sus vacaciones, a fin de garantizar su tiempo de descanso, así como el goce pleno de su vida personal y familiar.

El “Derecho a la Desconexión Digital (DDD)” está regulado en México desde el 11 de enero de 2021 en la LFT, artículo 68, que busca asegurar el respeto del tiempo de descanso, permisos, vacaciones e intimidad personal y familiar, fuera de la jornada laboral establecida en el contrato.