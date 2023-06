Ofertas laborales en WhatsApp para trabajar en YouTube o en Amazon... ¿Son confiables?

De la nada, te llega un mensaje vía WhatsApp. "Hola, mi nombre es Lolita Machia, ¿puedo tomar unos minutos de su tiempo", se lee en la pantalla de tu teléfono. Si decides responder "para ver qué pasa", podrías ser víctima (dicen los especialistas) del robo de tus datos o de información almacenada en tu móvil.

Cuando la charla continúa, te das cuenta que esta "persona" ha decidido ofrecerte el empleo de tus sueños en YouTube, Amazon o alguna otra plataforma popular. ¿Qué pasa con estas ofertas? ¿Son confiables? ¿Qué puedo hacer si me llega una? En La Razón te platicamos cómo debes proceder cuando te lleguen ese tipo de mensajes a través de WhatsApp.

leer más Tus jefes ya no podrán enviarte mensajes de WhatsApp al terminar tu turno en el trabajo

¿Qué sucede con esta clase de mensajes?

"Nuestra empresa coopera con los comerciantes de YouTube, y los comerciantes de YouTube están dispuestos a pagar para aumentar su popularidad, por lo que nuestra empresa necesita reclutar una gran cantidad de empleados cooperativos, y puede recibir pagos si le gusta su contenido en YouTube". Este es uno de los mensajes que aunque muchos sepan que provienen de bots, otros más no tienen el conocimiento de que es una conversación iniciada de manera automática, eligiendo tu número de móvil al azar.

Si no respondes ese mensaje, no pasa nada. Si lo respondes, sucedió algo en lo que no reparaste: verificaste que tu número está activo y que hubo cierto interés en la falsa oferta. Luego de continuar la conversación, te pedirán que para ganar dinero accedas a enlaces de la plataforma de la que te hayan ofrecido el empleo (YouTube, TikTok, Amazon), les des like, captures pantalla y regreses a la conversación para verificar que hayas hecho lo que te pidieron.

Desde ese momento, ya estás siendo víctima de un fraude, de acuerdo no sólo a WhatsApp, sino también a las distintas plataformas que se han visto involucradas en estos modus operandi que, al parecer, están teniendo mucho éxito para el crimen organizado.

Recuerda no responder, bloquear y reportar. Especial

¿Qué tengo que hacer?

Como usuario de WhatsApp, debes reportar y bloquear el mensaje directamente desde la aplicación. "Recomendamos reforzar la seguridad de tu cuenta de WhatsApp activando la verificación de dos pasos y nunca compartas tu información o códigos de verificación con nadie. Es necesario destacar que estos casos son el resultado de situaciones de ingeniería social que aprovechan los descuidos de seguridad digital que tienen algunas personas", advirtió WhatsApp.

Entonces ya sabes: si te llega uno de estos mensajes, no respondas, reporta y bloquea.