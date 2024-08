"Querido Ken, ¿de qué hablas?", responde Ebrard a Embajador tras criticar reforma judicial

El exsecretario de Relaciones Exteriores y próximo Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reviró al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, luego de que éste criticó la reforma judicial que impulsó el Presidente con el apoyo de Morena y aliados en el Congreso, a partir de la cual advirtió riesgos para la relación entre ambos paises.

Ayer, el diplomático norteamericano difundió un pronunciamiento en el que aseguró que la elección directa de jueces, como propone la reforma mexicana, representa un riesgo para la democracia nacional y alertó que esto amenaza lo que ambas naciones han construido en el escenario comercial.

Al respecto, Ebrard Casaubón dijo que Estados Unidos es el país en el que se eligen más jueces desde hace años, pese a lo cual México no ha hecho acusaciones como las que hizo el embajador.

“What are you talking about, Ken? Lo digo en español: Querido Ken, ¿de qué estás hablando? Estados Unidos es el país, de nuestros socios, que más elige jueces. Se eligen jueces en 42 estados de la Unión Americana, eso lleva más de siglo y medio, México nunca dijo ¡Uy!, está en peligro la democracia de Estados Unidos, nadie ha dicho eso, al contrario, la fortalece”, dijo.

Asimismo, señaló que el mismo mandatario estadounidense, Joe Biden, ha criticado el actuar de la Corte en aquel país, al que ha señalado de una “crisis ética”.

