Quienes apuestan a la división no tienen convicciones, advierte AMLO

Quien apuesta a la división del movimiento, pues se puede ir, manifestó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la decisión que habrá de tomar su partido para elegir la candidatura presidencial.

“O quien asumiera una postura de que no salí, pero entonces utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto, digo: no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso, y se va, pues yo conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría: Que te vaya bien, sí, sigue tu camino, porque la gente no está solo por los candidatos, la gente está por el proyecto” , expresó el mandatario.

Aunque no lo mencionó por su nombre, la declaración presidencial se produce en momentos en que el senador Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores de Morena, dijo que sería en diciembre cuando defina su futuro político.

López Obrador insistió en que los militantes y simpatizantes de Morena deberán elegir a quien garantice la continuidad, sin importar quién sea el o la candidata.

“Sí, porque no es la persona, no es el candidato, la candidata, es el proyecto. Quien apuesta a la división pues ni tiene convicciones ”, dijo el Presidente.

Dijo que será la población la que defina a su candidato, pero para que no haya confusiones debe haber reglas claras: La selección debe partir de una encuesta a las bases y que sea el pueblo el que decida.

“Y una vez que se haga la encuesta y salga el que esté mejor posicionado, ese o esa compañera, y apoyar, y esa y a ese compañero que salga es el que yo voy a apoyar. No voy a ir hacerles campaña porque eso no me corresponde, o sea, nada más me voy a pronunciar, decir: Fue la gente, fue mayoría, no hubo dedazo, fueron reglas claras, y se acabó ”, sentenció.

También, se pronunció porque aquellos que no resulten elegidos cierren filas en torno al abanderado, al que le recomendó que también actúe con inteligencia política.

“Y espero que los que no salgan actúen de manera responsable y digan: Vamos adelante. Y el que salga o la que salga que no sienta que no va a necesitar a nadie, porque de una vez también les digo, por experiencia: Se requiere del apoyo de muchos. Una de las crisis o de los daños que causó el neoliberalismo es que no dejó cuadros, no se formaron cuadros para el servicio público, puro figurín corrupto. Entonces, se requieren verdaderos servidores públicos. Por eso me gustó lo de los jóvenes, gente que sienta que la política en contenido, en esencia, es un oficio profundamente humano y de la más alta jerarquía espiritual”, concluyó el mandatario.

FBPT