¿Desaparece Tlaxcala? Quieren crear 3 nuevos estados y estos serían sus nombres

Dicen en las redes sociales que a muchas personas, cuando niños y niñas, nos costó tanto trabajo aprendernos los estados y las capitales, para que vengan a cambiar la República Mexicana al aumentar tres entidades federativas.

¿De dónde sale esta idea? De tres proyectos que tienen como objetivo aumentar de 32 a 35 el número de estados que conformen el territorio mexicano, debido a que ya hay más comunidades o más culturas que amplían la diversidad nacional.

Hoy te contamos cuáles son los nombres que se proponen para esos nuevos estados y no, no temas, no desaparecería ningún estado de los que ya te aprendiste en la escuela.

Quieren crear 3 nuevos estados y estos serían sus nombres

Tanto líderes regionales así como diversas organizaciones, han propuesto en diversas ocasiones, con argumentos como los lazos comunitarios o el arraigo al territorio, la creación de tres estados más para conformar México.

Los nombres y el argumento por el que se les llamaría así, te los compartimos a continuación:

La Laguna

Este territorio es el que comprende el estado de Durango con Coahuila y tomaría en cuenta la congregación de municipios de ambas entidades. La región en donde se encontraría es la Comarca Lagunera. Es una zona dedicada a la agricultura, a la minería. Se le conoce como La Laguna o la comarca lagunera, porque anteriormente existían 13 lagunas en esa región.

La Huasteca

Las regiones que compondrían este nuevo estado serían las que componen los límites de Hidalgo, de Puebla, por supuesto de San Luis Potosí, de Querétaro, también de Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato. Anterior a este nombre, había otro propuesto que rezaba Estado de Iturbide, pero se decantaron por La Huasteca.

Calentano

Esta región central del país estaría formara por estados como Michoacán, Guerrero y parte del sur del Estado de México. Su nombre es Calentano debido a que la zona en la que se encuentra está denominada como "Tierra Caliente".

Estos nombres serían los que tendrían estos nuevos estados. La Razón.

Es importante hacer énfasis en que esto sólo es un proyecto y no existe una iniciativa de manera formal, aunque en el 2019, el legislador Porfirio Muñoz Ledo, había retomado el proyecto de la formación del estado de La Laguna.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.