Ya lo quieren encaminar a la puerta

Así que que al interior de Acción Nacional hay quienes ven con recelo que el senador Damián Zepeda esté empujando cambios de fondo en su partido. Y es que entre esos a quienes no cae bien su postura sostienen que contrario a lo que sucede en el Partido Revolucionario Institucional, en el albiazul los estatutos no se pueden modificar unilateralmente y en este caso hacer que se realicen elecciones abiertas. También acusan que como Damián no ha encontrado eco ni dentro ni fuera del panismo, ya le estaría haciendo guiños a Movimiento Ciudadano, partido del que, acusan, se ha expresado muy bien, al asegurar que es una mejor opción de representantes, y que creció del 1.7 al 10 por ciento de su votación en la elección presidencial. Zepeda no ha dicho que se quiera ir, al menos eso no se ha registrado o entendido, aunque por lo visto entre los azules ya hay quienes lo quieren ir encaminando a la puerta. Uf.