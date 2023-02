Reaparece "La Barbie": está bajo custodia en una cárcel de Florida

Luego de dos meses y medio durante los que se desconocía su paradero, se reveló la ubicación de Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie" y líder del Cártel de los Beltrán Leyva.

Según registros públicos, el narcotraficante se encuentra bajo custodia en la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. Recordemos que el Gobierno de México solicitó a las autoridades estadounidenses, le informaran sobre la ubicación de "La Barbie" al saberse que ya no se encontraba recluido en la Penitenciaría Coleman II.

¿Por qué se desconocía su paradero?

Fue en noviembre pasado cuando se dio a conocer que "La Barbie" no se encontraba en la USP Coleman II de Florida y que su ubicación se desconocía. En medios de comunicación locales, se especulaba no sólo sobre si ya había sido liberado, sino también sobre su posible participación en el juicio en contra de Genaro García Luna, en Nueva York, pero finalmente no fue requerido por los fiscales.

En aquel entonces, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informaba que desconocía si el delincuente había sido liberado. "Sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue", declaraba el canciller. El presidente solicitó al otro día al Gobierno de los Estados Unidos, una aclaración sobre el paradero del narcotraficante.

"Está raro con este señor Villarreal, que alguien da a conocer que ya no está en el registro de los presos y queremos saber dónde está, y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema. Vamos a seguir pidiendo que nos informen", declaraba en la conferencia desde Palacio Nacional.

Sigue recluido en Florida

Y saldrá de prisión hasta el 27 de julio del 2056, luego de cumplir la pena que le fue impuesta. Los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos indican que "La Barbie" se encuentra en una penitenciaría de alta seguridad en Florida. Este, de acuerdo a medios como Reforma, es el mismo centro en donde se sabía que estaba encerrado, previo a toda la polémica sobre su ausencia en los últimos dos meses.

Redacción de Laura Almaraz.